Muci: Cenny jeden punkt

Sobota, 16 lipca 2022 r. 23:54 źródło: Legia Warszawa

Ernest Muci: Chcieliśmy wygrać ten mecz. Wiedzieliśmy, że możemy to zrobić. Gdy graliśmy jedenastu na jedenastu, mecz był bardzo ciężki. Chcemy wygrywać w każdym meczu, ale jeden punkt w tym spotkaniu, w takiej sytuacji, jest cenny. Ostatecznie zdobyliśmy jeden punkt.



- Strzeliłem gola głową. To było bardzo ważne trafienie. Byliśmy w ciężkiej sytuacji. Graliśmy dziesięciu na jedenastu, ale chcieliśmy kontrolować spotkanie. Daliśmy z siebie wszystko. Musimy mocno pracować, żeby w kolejnych meczach wygrywać.



- Myślę, że Korona - tak jak inne kluby - grając przeciwko Legii, dają z siebie wszystko. Każdy zespół będzie grał w podobny sposób. Musimy się do tego przygotować.



- Pracuję mocno, jak każdy z nas w okresie przygotowawczym. Chcę pokazać najlepszą wersję samego siebie, żeby pomóc drużynie i zdobywać punkty. Gole są dla mnie na drugim planie. Najważniejsza jest Legia.