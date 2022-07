Nasze oceny

Plusy i minusy po meczu z Koroną

Poniedziałek, 18 lipca 2022 r. 10:43 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę legioniści rozegrali pierwszy mecz w sezonie 2022/23. Warszawiacy zremisowali 1-1 z Koroną Kielce. Zapraszamy do ocen, jakie przyznaliśmy "Wojskowym".



Artur Jędrzejczyk - W 6. minucie skutecznie uprzedził jednego z kielczan. Był aktywny na prawej stronie i często podłączał się do akcji ofensywnych. Miał bardzo duży udział przy trafieniu legionistów. “Jędza” podprowadził piłkę w pole karne rywali, po czym mądrze oddał ją Wszołkowi, który zanotował asystę. To był niezły mecz 34-latka.



Lindsay Rose - Było to niezłe spotkanie w jego wykonaniu. Grał dynamicznie, był bardzo skupiony. Często dobrze interweniował i przerywał ataki rywali. W doliczonym czasie gry uratował Legię swoją interwencją.



Ernest Muci - W 73. minucie z ogromnym spokojem umieścił piłkę głową. Brawo za gola. Miejmy nadzieję, że to nowy początek dla Albańczyka. Pięć minut później oddał strzał zza pola karnego, ale uderzenie było za lekkie. Niestety przy bramce kielczan mógł pomóc swojemu zespołowi. Muci bardzo wolno i niechętnie gonił Łukowskiego, który następnie umieścił futbolówkę w bramce. Zszedł z boiska w doliczonym czasie gry.



Paweł Wszołek - W 73. minucie bardzo celnie dośrodkował piłkę na głowę Muciego, który dał legionistom prowadzenie. Miał swoją szansę w doliczonym czasie gry, ale słabo uderzył. Cały mecz? Przeciętny. Oczekiwania względem byłego zawodnika Unionu Berlin są znacznie większe. Był mało widoczny oraz mniej aktywny w ofensywie niż zazwyczaj.



Kacper Tobiasz - Nie miał właściwie żadnej interwencji, był bezrobotny. W 83. minucie nie miał najmniejszych szans przy bardzo mocnym uderzeniu Łukowskiego. Szkoda, tym bardziej, że Tobiasz uczestniczy w akcji, której prekursorem jest golkiper Zagłębia Lubin - Kacper Bieszczad. Chłopaki za każde czyste konto wpłacają na wybrany cel charytatywny 1000 zł. Miejmy nadzieję, że w następnym meczu uda się młodzieżowcowi zagrać na zero z tyłu.



Josue - W 15. minucie oddał techniczny strzał, ale minimalnie chybił. Miał dobre pomysły, szukał wyżej ustawionych kolegów, ale jednak brakowało dokładności. Te podania najczęściej mu nie wychodziły. Pomimo dobrych zamiarów, efekt najczęściej był taki sobie. Warto go pochwalić za ciężką pracę i starania, ale to tyle.



Robert Pich - W 39. minucie uderzył, ale fatalnie przestrzelił. Na murawie był niewidoczny. Starał się, ale często popełniał błędy lub w prosty sposób gubił piłkę. Nie był to udany debiut 33-latka. W 63. minucie zszedł z murawy.



Yuri Ribeiro - Słabe spotkanie. Nie od dziś wiadomo, że Portugalczyk nie jest ofensywnym graczem. Nawet jak już dochodził pod pole karne rywali, to słabo dośrodkowywał. W defensywie było nieźle, aczkolwiek przy bramce gospodarzy za szybko wyskoczył do rywala i ułatwił kielczanom rozegranie piłki.



Bartosz Slisz - Po obozie przygotowawczym dochodziły słuchy, że to na nim trener Kosta Runjaić będzie opierał swój skład. Niestety, w Kielcach zawiódł. W 7. minucie za długo czekał z podaniem i fatalnie stracił futbolówkę w środku pola. Musiał ratować się faulem. Był niedokładny i często za wolny. Popełniał proste błędy, które Sliszowi nie przystoją.



Maciej Rosołek - Jego obecność w składzie była niemałym zaskoczeniem. Kibice raczej spodziewali się debiutu Kramera, a jednak zagrał 20-letni Rosołek. Niestety, zawiódł. "Rossi" był zupełnie niewidoczny. Jakby go w tym meczu nie było.



Mateusz Wieteska - Nie popełniał większych błędów. Był pewny w swoich interwencjach. W 61. minucie wyleciał z boiska. “Wietes” obejrzał drugą żółtą kartkę. Kapitan był spóźniony i w konsekwencji w bardzo prosty sposób osłabił zespół. Szkoda, bo przy trafieniu Korony brakowało jeszcze jednego zawodnika do asekuracji. Gdyby Wieteska nie wyleciał z boiska, to kto wie, może Legia wygrałaby to spotkanie.



Zmiennicy



Maik Nawrocki - Wszedł na boisko w 63. minucie. Niestety, w 79. minucie młody stoper ucierpiał w starciu ze Śpiączką oraz Jędrzejczykiem. Mamy nadzieję, że obrońca szybko wróci do pełni zdrowia.



Ihor Charatin - Wszedł na murawę w 84. minucie. Grał za krótko, aby ocenić.



Patryk Sokołowski - Na boisku spędził zaledwie kilka minut. Grał za krótko, aby ocenić.