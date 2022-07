Oceny legionistów za mecz z Koroną

Najwyższą notę za sobotni mecz w Kielcach przyznaliście Ernesstowi Muciemu. Występ strzelca bramki oceniliście na 3,7 w skali 1-6. Niezłe noty uzyskali także Tobiasz i Josue - po 3,5. Z kolei najniższe oceny otrzymali Rosołek i Wieteska - po 2,0. W sumie oceniało 755 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,9. Muci 3,7 Tobiasz 3,5 Josue 3,5 Jędrzejczyk 3,4 Rose 3,3 Wszołek 3,2 Yuri Ribeiro 3,0 Nawrocki 3,0 Sokołowski 2,7 Slisz 2,6 Charatin 2,6 Pich 2,4 Rosołek 2,0 Wieteska 2,0

Marian - 3 godziny temu, *.211.164 Ksywa Babol zobowiązuje odpowiedz

Kapitan Kopyto - 5 godzin temu, *.206.157 Nasze gwiazdy Wietaska i Rosółek okupują szczyt tabeli od dołu. W tej sytuacji 1,5 banki juro za tego pierwszego to jak trafienie szóstki w lotka. A drugiego ogóra dorzucić w gratisie. odpowiedz

Gruby bajerant - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com @Kapitan Kopyto: elektryk wieteska to pomyłka, sorry ale prawda jest taka ze większość kibiców dzień przed meczem nie martwi ze tym ze Legia może zagrać słaby mecz. A tym ze elektryk wyjdzie w pierwszym, jeszcze kapitanem został,to tak jakby wizje mioduskiego sie realizowały. Każdy wie, i widzi jak to wyglada. odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.net.pl @Gruby bajerant: szanujcie wychowanków swoich, bo później będziecie narzekać, żeich nie ma. Francuzi pewnie tez Wieteski nie oglądają i w ogóle nie znają się na piłce. A mogli was zapytać. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl @Kibic: Zgoda. Gdyby zebrać tych wszystkich wychowanków Legii, opluwanych i wyzywanych od drewniaków, babolarzy i szkieletorów, to byłaby ekipa na Mistrza Polski. Nigdzie nie gnoją tak legionistów, jak na forach kibiców Legii. Taki klimat. odpowiedz

