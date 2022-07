Ojrzyński: Legia ma nietuzinkowych zawodników

Piątek, 15 lipca 2022 r. 10:57 źródło: Legionisci.com

- Przed meczem niczego nie można być pewnym, trzeba podejść do spotkania ostrożnie. Trafiło od razu na Legię, trzeba zagrać tak, żeby kibice byli zadowoleni i my też, a potem zobaczymy. Te pierwsze mecze zawsze są niewiadomą, jest nowy trener w Legii, nowe rozdanie, nowe emocje - mówi przed sobotnim spotkaniem trener Korony Kielce, Leszek Ojrzyński.



- Jesteśmy beniaminkiem i sam jestem ciekaw, jak zareagujemy na boisku. Zawsze wierzymy w końcowy sukces, 3 punkty to główny cel przed każdym meczem. Będziemy walczyć, jestem pełen optymizmu, nie mogę się już doczekać. Od razu trafiamy na jeden z topowych klubów. Mimo słabszego sezonu, dla mnie Legia to pewniak do walki o mistrzostwo Polski, zawsze tak jest. Po nieudanym sezonie w zespole poprawiono pewne rzeczy, może budżet jest mniejszy, ale to nie zawsze przekłada się na wynik. Trudne zadanie przed nami, ale nieraz wygrywaliśmy już z Legią. Jak będziemy tworzyć kolektyw, będziemy skoncentrowani, możemy zagrać tak, że wszyscy będziemy zadowoleni, ale w Ekstraklasie nie ma łatwych spotkań.



- Musimy zrobić wszystko, żeby zagrać jak najlepiej. Pracuję tu już pół roku, ale doszli nowi ludzie, trzeba wkomponować ich do zespołu, jeszcze coś może się zmienić w składzie. Początek jest ważny, ale najważniejsze będzie to, co na końcu. Legia ma dużo indywidualności, Josue jest najlepszym zawodnikiem ligi, teraz jest dobrze przygotowany. Musimy znaleźć sposób, żeby zneutralizować pewne rzeczy u przeciwnika, uderzyć w słabe punkty, bo każdy je ma. Legia ma nietuzinkowych zawodników jak na naszą ligę, a nowy trener zebrał to wszystko. Teraz jest to już drużyna, a nie zawsze tak było. 2 razy wygrywałem z Legią jako trener, kiedy tu przyjeżdżała, oby tak było i tym razem.