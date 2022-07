Szachtar Donieck będzie grał na stadionie Legii

Komentarze (26)

drims - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak L zarobi, to niech grają do finałów odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Co za idiotyczny pomysł. odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czyli jednak będą puchary na Łazienkowskiej w tym roku... odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.com.pl niech wyp .... odpowiedz

radzisz - 1 godzinę temu, *.com.pl Super info! Wreszcie kudłaty załatwił LM! mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy bić Ukraińców. Zachowajmy się raz nie jak bydło. odpowiedz

kulturalny cham - 1 godzinę temu, *.46.112 można?,pewnie że można

mimo braku w eliminacjach w Warszawie bedzie LM a w Poznaniu jak ktoś ma telewizor to sobie obejrzy odpowiedz

FI(L)IP - 1 godzinę temu, *.. No i będziemy mieć LM w Polsce. Oczywiście w Warszawie, bo gdzieżby indziej? odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To jednak prezes nie kłamał będzie liga mistrzów na Ł3 i co niedowiarki da się? :) odpowiedz

Ding - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl nie zNiSzczycie nam tego! odpowiedz

Rafa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czyli jednak Liga Mistrzów będzie w Warszawie : )

A tak poważnie, nie mam nic przeciwko ich grze w Warszawie w formie ,,wynajmu” o ile będą za to płacić.

Użyczenie stadionu za darmo to głupota taka sama jak przyznawanie Ukraińcom w Polsce tych samych praw do świadczeń co Polakom. odpowiedz

Gib gibon squad - 1 godzinę temu, *.33.112 Szachtar z Doniecka to stara kur.a sowiecka! odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Żenada odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl Przyjedzie PSG,Real,Barca,City to zawitam z miłą chęcią. odpowiedz

Mamut - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Oczywiście za darmo,w ramach pomocy? odpowiedz

B - 2 godziny temu, *.236.140 Beda przyjezdzac ciekawe europejskie ekipy, bedzie kogo bic w stolicy odpowiedz

oezuuu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @B: niezłym patusem musisz być ;D odpowiedz

Czester - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @B: ale ty prymitywny jesteś. Też cię bili w domu? odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @B: o proszę internetowy hools! Idź chłopcze zbij konia… odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale beda jaja jak frekwencję będę mieli lepsza niż Legia przy Ł3 odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Xyz: będą mieli. Nawet nie mówię o Ukraińcach, których w Warszawie nie brakuje. Jak trafią na Real czy PSG to biletów dla wszystkich nie starczy. odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl Nasza murawa i tak wyglądała jesienią jak zaorane pole, to jeszcze dorzucamy drugi klub do „poprawy” jej stanu. Świetnie!! odpowiedz

Jythyy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mam nadzieję że szaszłyki zapłacą za wynajem chyba że jak reszta ukrow za free tylko daj i daj odpowiedz

SlawoL - 2 godziny temu, *.com.pl @Jythyy:Ruski trollu spadaj stąd - idi w pizdu. jak nie wiesz co to wojna zapytaj dziadka - chyba ze służył w SS odpowiedz

Lolo Ferrari - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Jythyy: Dodatkowo płacić nie będą będzie podział zysków z biletów. odpowiedz

Vuko - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Jythyy: u Miodzia nie ma nic za darmo odpowiedz

Smok - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Jythyy: Miasto przytuli pieniądze, nie Legia. Poza tym miasto w ramach solidarności z Ukrainą nie będzie stawiało wygórowanych stawek. odpowiedz

