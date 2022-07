Ostatni tydzień sprzedaży karnetów!

Niedziela, 17 lipca 2022 r. 21:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 23 lipca przy Łazienkowskiej 3 odbędzie się pierwszy mecz ligowy sezonu 2022/23, w którym Legia Warszawa zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Sprzedaż wejściówek na to spotkanie jeszcze nie wystartowała, ale cały czas można kupować sezonowe karnety, które są zdecydowanie najtańszą opcją oglądania meczów Legii w Warszawie. Wszystkich zachęcamy do skorzystania z tej opcji!



Trzy dni przed ekstraklasową inauguracją odbędzie się towarzyskie spotkanie Legia - Celtic, czyli pożegnalny mecz Artura Boruca. Kilka dni temu klub zdecydował się obniżyć ceny wejściówek - szczegóły znajdziecie tutaj.



Do tej pory Legia sprzedała ponad 5500 karnetów. Blisko 2 tysiące osób zakupiło abonamenty na Żyletę, ponad 2500 na trybunę Deyny, 1000 na trybunę Brychczego i ok. 200 na trybunę Zachodnią.



KUP KARNET NA MECZE LEGII!



Ważna informacja dla spóźnialskich jest taka, by nabyć karnety do środy włącznie. Po tej dacie rozpocznie się trzecia faza sprzedaży "Ostatni gwizdek" i ceny będą wyższe.



Karnet obejmuje wszystkie mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy oraz potencjalne spotkania w ramach rozgrywek Pucharu Polski rozgrywane na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. Posiadacze karnetów będą mieli pierwszeństwo zakupu biletów na mecze specjalne w niższej cenie. Istnieje możliwość udostępnienia karnetu do 2 godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego. To istotna dobra zmiana względem poprzedniego sezonu, bo wówczas obowiązywało 48-godzinne wyprzedzenie.



Klub wprowadził trzy poziomy cenowe biletów na pojedyncze mecze (cennik poniżej).



W sezonie 2022/23 będzie można skorzystać z różnych form zakupu karnetów. Podstawową formą zakupu, najbardziej opłacalną i dającą najwięcej korzyści, jest zakup karnetu na cały sezon.



Dla tych kibiców, którzy nie mają pewności czy będą mogli obejrzeć wszystkie mecze w sezonie lub też udostępnić swoje miejsce karnetowe na wybrane mecze znajomemu w przypadku nieobecności, przygotowana została ofertę zakupu pakietu voucherów na wybrane 9 meczów w sezonie (dotyczy rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy i Fortuna Pucharu Polski). Kupując pakiet voucherów kibic sam wybiera mecze, które chciałby obejrzeć w sezonie 2022/23 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. Vouchery są bez przypisanego stałego miejsca. Osoba, która zakupi pakiet voucherów, będzie mogła pobrać bilet w wybranej przez siebie strefie cenowej w momencie startu sprzedaży biletów na dany mecz.



KUP KARNET NA MECZE LEGII!