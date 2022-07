Sparing: Akademicka reprezentacja Polski 3-0 Legia

Futsaliści Legii rozegrali pierwszą grę kontrolną przed sezonem 2022/23 - legioniści jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu (te ruszą wraz z początkiem sierpnia), zagrali towarzyskie spotkanie w Pruszkowie z Akademicką Reprezentacją Polski w futsalu, która przygotowuje się do Akademickich Mistrzostw Świata. Reprezentacja wygrała 3-0, a w barwach Legii można było zobaczyć m.in. Casillasa, Taradejnę, Jarosza, Grzyba, Ocha, Knajdrowskiego, Tarnowskiego, Olczaka i Milewskiego. Z kolei w reprezentacji wystąpił Filip Turkowyd. Kolejne sparingowe spotkanie legioniści rozegrają 6 sierpnia o 18:00 z We-Metem Kamienica Królewska w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18.

