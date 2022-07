26-28.07: Rozkład jazdy

Piłkarze Olimpii Elbląg rozegrają spotkanie rundy wstępnej Pucharu Polski z Garbarnią Kraków. Nasz pięcioboista, Daniel Ławrynowicz w Alexandii, w Egipcie, wystartuje na Mistrzostwach Świata - dziś czeka go start w eliminacjach. Z kolei dwaj zawodnicy strzeleckiej Legii - Tomasz Bartnik i Robert Kraskowski startować będą w Zagrzebiu na Mistrzostwach Europy w strzelaniu karabinowym z 300 metrów. Rozkład jazdy: 27.07 g. 11:00 Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok (sparing) [LTC] 27.07 g. 17:00 Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg Młodzież: 27.07 g. 13:30 Legia U16 - reprezentacja Polonii w USA [LTC 7] 27.07 g. 15:30 Legia U19 - reprezentacja Polonii w USA [LTC 5] 28.07 g. 16:30 Legia U13 - Varsovia i KS Ursus 2010 (trójmecz)[LTC 7]

