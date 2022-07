Wyniki legionistów w MPJ kl. Optimist

W ramach Gdynia Sailing Days rozegrano mistrzostwa Polski juniorów w sprintach. W klasie Optimist bardzo blisko podium był Stanisław Ługowski , który ukończył zawody na czwartej pozycji. Do brązowego medalu zabrakło dwóch punktów. Miejsce ósme zajęła Zofia Brdulak , która na cztery wyścigi przed końcem rywalizacji miała tyle samo punktów co trzecia zawodniczka.

