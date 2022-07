Były piłkarz Legii Warszawa Jasur Yaxshiboyev został nowym zawodnikiem uzbeckiego Navbahoru Namangan. 25-letni uzbecki pomocnik ostatnio był wypożyczony z Legii do mołdawskiego Sheriffa Tiraspol. Wystąpił w sześciu spotkaniach tamtejszej ekstraklasy, w których strzelił jednego gola. Navbahor Namangan po 13 kolejkach uzbeckiej ekstraklasy ma na koncie 25 punktów i jest liderem.

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Że co ? To on był w Legii ??? Nawet tego nie zauważyłem...

Osoba odpowiedzalna za jego transfer powinna dostać z liścia i z koopa... odpowiedz

Himmler - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Za tego gola na Bernabeu pewnie jest bohaterem narodowym

#legenda odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie kupujcie takich wynalazków. Jeszcze,że by był dobry, ale nie był. Lepiej postawić na Polaka, bo takim wolimy kibicować! odpowiedz

Golona - 2 godziny temu, *.28.44 Walnął hattricka Realowi w Lidze Mistrzów ale dla Miodulskiego był za słaby... odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Na zawsze zapamiętam jego występy! Ten kwadrans zmienił moje życie! Żegnaj legendo… odpowiedz

misza praga - 3 godziny temu, *.orange.pl I tyle z wielkiej kariery tego grajka.Do zapomnienia. odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.ilabs.pl Nie piszcie już o nim, proszę odpowiedz

Dossa Junior - 2 godziny temu, *.chello.pl @(L): w punkt. koniec, kropka. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Niewypał wszechczasów. Facet, który go tutaj sprowadził powinien mieć dozywotni zakaz wstepu do klubu. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl No z tym gosciem to kucharski przesadzil dlatego m.in stracil prace. Trzeba miec fantazje zeby kontraktowac takich pilkarzy odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.