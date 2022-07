Siatkówka

Szlęzak brązowym medalistą ME U-22

Poniedziałek, 18 lipca 2022 r. 08:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

20-letni przyjmujący siatkarskiej Legii Warszawa, Piotr Szlęzak wywalczył z naszą reprezentacją brązowy medal Mistrzostw Europy do lat 22. Polacy w meczu o brąz pokonali Turcję 3-1 (25-17, 20-25, 26-24, 25-23). Rywalizacja podczas turnieju w Tarnowie trwała od wtorku do niedzieli. Złoto wywalczyli Włosi, którzy pokonali Francję 3-1.



W reprezentacji wystąpił również Bartosz Gomułka, który do końca sezonu 2021/22 występował w barwach Legii, ale w nadchodzącym sezonie nie zobaczymy tego utalentowanego zawodnika w barwach naszego klubu.



W półfinale Polacy przegrali z Włochami 2-3. W fazie grupowej Polacy przegrali z Francją (2-3), a następnie wygrali z Serbią (3-0) i Austrią (3-0).