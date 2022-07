Koszykówka

Jonathan Stark nowym koszykarzem Legii

Sobota, 16 lipca 2022 r. 14:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia zakontraktowała kolejnego zawodnika na sezon 2022/23 - w naszym klubie występować będzie 27-letni amerykański rozgrywający, Jonathan Stark. W ostatnim sezonie Stark występował w węgierskiej Albie Fehervar, w barwach której notował 12.8 pkt. i 4.8 asysty na mecz. Rok wcześniej udanie pokazał się w niemieckiej Bundeslidze w drużynie Giessen 46ers.



Sezon 2019/20 zawodnik spędził na leczeniu kontuzji - po zerwaniu więzadła krzyżowego. Zanim trafił do Europy występował w NCAA w Tulane Green Walve oraz Murray State Racers, a w rozgrywkach 2018/19 występował na zapleczu NBA, w rozgrywkach G League, w barwach Iowa Wolves (średnio 12.5 pkt. i 5.7 as.).



- Gra w barwach Legii Warszawa będzie dla mnie bardzo ekscytująca. Wiem, że rywalizacja w polskiej lidze jest bardzo wyrównana, już nie mogę się doczekać, by w niej wystąpić. Legia jest Klubem, który chce wygrywać w każdym meczu, mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy się cieszyć z triumfów bardzo często i sięgniemy po złoty medal. Na pewno będę dawał z siebie wszystko, by móc z powodzeniem rywalizować na wysokim poziomie, tak w Energa Basket Lidze jak i w Lidze Mistrzów - powiedział Jonathan Stark.







- Jonathan jest zawodnikiem, który ma duży potencjał, obserwowałem go już od pewnego czasu. Trzy sezony temu kontuzja przeszkodziła mu w rozwoju, myślę, że jego potencjał nie został jeszcze uwolniony. Dwa sezony które spędził w Bundeslidze i lidze węgierskiej pozwoliły mu na pewno poznać specyfikę gry w Europie. To zawodnik, który głownie występuje pozycji rozgrywającego, ale może także grać jako rzucający obrońca i w takich rolach będziemy korzystać z jego umiejętności - powiedział trener Wojciech Kamiński.



Imię i nazwisko: Jonathan Stark

Data urodzenia: 23.05.1997

Wzrost: 183 cm

Pozycja: rozgrywający



Dotychczasowe kluby:

2021/22: Alba Vehervar (Węgry, liga węgierska): 33 mecze, śr., 12.7 pkt., 4.7 as., 3.0 zb.

2020/21: Giessen 46ers (Niemcy, liga niemiecka): 33 mecze, śr. 11.7 pkt., 4.0 as., 1.7 zb.

2018/19: Iowa Wolves (G League, USA): 39 meczów, śr. 12.5 pkt., 5.7 as., 3.0 zb.

2017/18: Murray State Racers (NCAA, USA): 32 mecze, śr. 21.4 pkt., 3.9 as., 2.6 zb.

2016/17: Murray State Racers (NCAA, USA): 33 mecze, śr. 21.9 pkt., 5.2 as., 3.8 zb.

2014/15: Tulane Green Waive (NCAA, USA): 31 meczów, śr. 10.6 pkt., 4.4 as., 1.9 zb.

2013/14: Tulane Green Waive (NCAA, USA): 34 mecze, śr. 14.5 pkt., 4.2 as., 2.6 zb.