Ribeiro: Pokażemy prawdziwą Legię

Yuri Ribeiro: Jesteśmy bardziej rozczarowani rezultatem, ponieważ chcieliśmy zdobyć trzy punkty, ale niestety się nie udało. Musimy patrzeć w przyszłość. Teraz przed nami mecz u siebie i chcemy zdobyć trzy punkty. - Fizycznie czuję się dużo lepiej niż wcześniej. Moja pierwsza kontuzja z ubiegłego sezonu spowodowała większość urazów, które miałem. Jestem rozczarowany zeszłym sezonem, ponieważ my jako Legia nie osiągnęliśmy założonych celów, a ja miałem dużo urazów. W tym sezonie mamy dobrą drużynę, dobry duch drużyny i pokażemy prawdziwą Legię z zeszłych sezonów. Wiedzieliśmy, że Korona będzie grać bardzo fizyczną piłkę. Bardzo dużo długich piłek, dużo walki. Od momentu, kiedy graliśmy w 10, było bardzo ciężko, ale zdołaliśmy zdobyć bramkę. Straciliśmy bramkę, gdy graliśmy w dziewięciu, ponieważ Maik był poza boiskiem. Przed nami mecz domowy i musimy zdobyć trzy punkty.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Darek - 5 minut temu, *.chello.pl Powiedział co wiedział najemnik,który za dwie kolejki się połamie.Cały czas pokazujecie prawdziwą Legie.Nawet biegać wam się nie chce. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.