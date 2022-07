Piłkarze Korony o meczu z Legią

Niedziela, 17 lipca 2022 r. 11:05 Bartosz Kuciński, źródło: Legionisci.com

Jakub Łukowski: Myślę, że były sytuacje, żeby ten mecz wygrać. Nieważne, że to była Legia Warszawa. Graliśmy pół godziny w przewadze i tak naprawdę nie wykorzystaliśmy tego tak jak powinniśmy, bo bramkę też straciliśmy grając w przewadze, zamiast zaatakować.



To był chyba nasz najgorszy moment w meczu. Ważne, że później się podnieśliśmy zdobyliśmy bramkę, miałem jeszcze okazję na drugą. Niestety, nie wpadło. Musimy szanować ten punkt.



Zawsze po czerwonej kartce powinno się "poczuć krew" i zaatakować, a my troszkę się cofnęliśmy. Na pewno musimy to przeanalizować, żeby następnym razem "dobić" rywala.



Nie awansowaliśmy do Ekstraklasy, żeby bać się wychodzić na kolejne mecze. Każdy trenuje po to, żeby cieszyć się grą, czerpać z niej radość. Tym bardziej na swoim stadionie, przy takiej publiczności chcemy pokazywać, że piłka sprawia nam radość i chcemy sprawiać radość kibicom.



Nie ma co patrzeć na poprzedni sezon, w Legii jest nowy trener, zespół przeszedł przebudowę. Myślę, że to nie była ta sama Legia, co w zeszłym sezonie. W zeszłym sezonie jak Legia przyjeżdżała, to nie było już takiego respektu jak wcześniej, a Legia zawsze słynęła z tego, że jak przyjeżdżała na jakiś stadion, to było czuć respekt. Myślę że wracają już na dobre tory, ale my pokazaliśmy, że nie jest nie byliśmy gorsi i chcemy na pewno to kontynuować.







Miłosz Trojak: Wydaje mi się, że to był bardzo wyrównany mecz. Remis jest zasłużony, pokazaliśmy charakter i swoje umiejętności. Na pewno jest niedosyt, bo mogliśmy strzelić drugą bramkę. Szkoda tej sytuacji Łukowskiego na 2-1. Cieszymy się z punktu, bo to jest Legia Warszawa, jeden z najlepszych klubów w Polsce. Nie przestraszyliśmy się Legii, myślę że te cele, które sobie założyliśmy przed meczem, które trener nam naznaczył, wykonaliśmy prawie w 100%. Jestem dumny z chłopaków, bo żaden nie odstawił nogi. Jestem spokojny o Koronę Kielce w Ekstraklasie.



Może się trochę rozluźniliśmy pod koniec, ale zbyt wielu sytuacji dla Legii nie było. Dobrze, że się podnieśliśmy, strzeliliśmy bramkę na 1-1. Byliśmy drużyną naprawdę bardzo zaangażowaną, która nie chciała zremisować z Legią, tylko po prostu chciała wygrać.



Legia ma naprawdę dobrych zawodników jak Josue czy Muci. Wiedzieliśmy, że to są zawodnicy bardzo dobrzy technicznie. To jest Legia Warszawa, jedna z najlepszych drużyn w Polsce, ale z mojej perspektywy nie wyglądało to jakoś bardzo groźnie. Myślałam, że ci zawodnicy są dużo lepsi, a dziś ta Ekstraklasa jest ciężka, ale do zgryzienia.