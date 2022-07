Sparing: Orlęta Czyżew 0-6 Legia II Warszawa

W pierwszym sparingowym meczu podczas przygotowań do sezonu 2022/23 Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Orlętami Czyżew 6-0. Bramki dla podopiecznych Piotra Jacka zdobyli: Igor Strzałek (2), Wiktor Kamiński, Jakub Czajkowski, Jakub Jędrasik i Sebastian Kieraś. Sparing: Orlęta Czyżew 0-6 (0-3) Legia II Warszawa Gole: Strzałek (2), Kamiński, Czajkowski, Jędrasik, Kieraś

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.