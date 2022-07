Bracia Kania rozpoczęli przygotowania do sezonu łyżwiarskiego 2022/23

Reprezentanci Polski w łyżwiarstwie szybkim, w tym dwaj zawodnicy Legii - Marek Kania oraz Mateusz Kania rozpoczęli przygotowania do kolejnego sezonu na lodzie - 2022/23. Legioniści wraz z pozostałymi kadrowiczami trenują w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. W przerwach zaś od treningów na lodzie, mocno trenują na rolkach przed międzynarodowymi zawodami, które czekają ich tej jesieni. Międzynarodowy sezon łyżwiarski nasi panczeniści rozpoczną 11 listopada, zawodami Pucharu Świata w norweskim Stavanger. Tydzień później odbędą się zawody PŚ w holenderskim Heerenveen, zaś w grudniu w dniach 9-11 oraz 16-18 odbywać się będą zawody w Calgary. Piąte zawody cyklu Pucharu Świata rozegrane zostaną w dniach 10-12 lutego w Tomaszowie Mazowieckim, a tydzień później, w tej samej Arenie Lodowej, odbędzie się finał cyklu Pucharu Świata w sezonie 2022/23.

