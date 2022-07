Legia piąta w mistrzostwach Czech

Drużyna Legii w koszykówce 3x3, zagrała w sobotę w Litomyślu w mistrzostwach Czech, do których kilka tygodni wcześniej wywalczyła kwalifikację. Legioniści do zawodów przystąpili w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Maciej Adamkiewicz i Marcin Zarzeczny, i ostatecznie zajęli piąte miejsce. Nasz zespół wygrał wszystkie mecze fazy grupowej, ale w ćwierćfinale nasi gracze nieznacznie, 15-17 ulegli słowackiej drużynie Energy Team. Wyniki Legii w mistrzostwach Czech 3x3: Legia Lotto 3x3 Warszawa 20-19 Vysyp si písek (Czechy) Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-13 Słowacja 20 Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-16 Athletic Training (Polska) 1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 15-17 Energy Team (Słowacja)

