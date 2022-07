Złamana kość twarzy Nawrockiego

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pab(L)o - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Var też nie widział, to było przecież 37 takie samo przypadkowe zagranie Bartłomieja Śpiączki, ręce opadają, Maik szybkiego powrotu do zdrowia odpowiedz

Cch - 24 minuty temu, *.inetia.pl @Pab(L)o: no dokładnie. Faul na Ribeiro to też czerwień. Nie dziwię się że co lepszy piłkarz to ucieka z tej chorej ligi. Sędziowie są ogromnym problemem. odpowiedz

Pusia - 43 minuty temu, *.vectranet.pl To bandyta, dojazd na tego swrwysna ma być totalny! odpowiedz

Arek - 47 minut temu, *.tpnet.pl Tego się właśnie obawiałem. Dość długo leżał. Zdrowia życzę i szczęścia, bo coś mu brakuje ostatnio. odpowiedz

Musiał ty wiesz co - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Śpiączka od zawsze tak gra, już nawet nie mówię że akcja bramowa dla kielc potoczyłaby się inaczej, podsumowując Musiał ze śpiączką uprzejmie proszę wyp... odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Musiał się nawet kartki tam nie dopatrzył...Ten sędzia już dawno powinien stracić prawo do tego zawodu. odpowiedz

ogolić pudla - 1 godzinę temu, *.lewtelnet-access.de rozumiem że to początek sezonu i trzeba stawiać na Wietesa aby go sprzedać ale z taką grą to się nie uda



a jak nikt go nie kupi to odejdzie za darmo czyli jasnym się staje że lepiej go oddać a jego kontrakt dodać do Lopezowego i szukać lepszego napastnika



może taki pakiet zrobić biedronkowowybrakowany Kastrat, Haratan i Wietes w cenie świerzaka, dwóch minionków i paszteciku drobiowego



qurva ale to chyba za drogo dla potencjalnego frajera odpowiedz

Kazio007 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tego śpiączkę to zawiesić przynajmniej na pół sezonu!!! A musiał oczywiście : czyste wejście odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Ale pech :( Oby w miarę szybko się goiło. odpowiedz

Basior - 1 godzinę temu, *.hostmein.net Ye. ć qr...zona Śpionczke! odpowiedz

grzeIek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Najlepszy obronca kontuzja w 1 meczu . Niezle sie zaczyna odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.196.186 Złamanie bez przemieszczenia to tylko trzeba uważać żeby nie narażać na kontakt złamanej części i tyle. 2 tygi przerwy potem 3 tygi w masce i po sprawie odpowiedz

Legia2 - 5 minut temu, *.inetia.pl @Legia: Potwierdzone ze bez przemieszczenia? jezeli tak to o tyle dobrze. miesiac bez gry to nie najgorzej. Oby nie było gorzej bo zostaniemy z wieteska i rose XD odpowiedz

Franko(L) - 2 godziny temu, *.net.pl Pozdrowienia od Śpiączki.

Przemotywowany debil. odpowiedz

Kielonek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Legia potrzebuje ze 2 nowych środkowych obrońców.Słaba forma,kontuzje itd.Kto będzie grać? odpowiedz

Tym - 2 godziny temu, *.net.pl Kuźwa szkoda chłopaka , napewno lepszy od wieteski odpowiedz

rudy102204 (L) - 2 godziny temu, *.orange.pl A przez kogo ta kontuzja..., Kto złapał 2 głupie żółte kartki... Jaki kuźwa kapitan...kto mu dał opaskę...

Z całą sympatią dla wietesia ale im szybciej on zostanie sprzedany może oddany, cokolwiek, tym lepiej... Nie ważne jak zayebiscie gra, nie ważne jakie ma interwencje, ważne że co mecz, dosłownie w każdym meczu ma przynajmniej jeden kardynalny błąd, wyłącza mu się mózg na 1 2 minuty, ale to w każdym jednym meczu ... Dla mnie to go skreśla, skreśla na amen ... odpowiedz

CWKSiak - 2 godziny temu, *.orange.pl @rudy102204 (L):

to kolejny mecz i kolejne stracone punkty przez Wieteskę, niestety to ligowy przeciętniak, który pewnego poziomu nie przeskoczy. Jeśli chodzi o opaskę to pasuje do niego jak do świni siodlo. odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.205.7 Zdrowiej Brachu, trzymamy kciuki. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.