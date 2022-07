Rugby

Zaishliuk i Kisiel zagrali w reprezentacji w Bukareszcie

Poniedziałek, 18 lipca 2022 r. 08:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Reprezentacje Polski - kobiet i mężczyzn, wzięły udział w turnieju eliminacyjnym do Pucharu Świata Rugby 7 w stolicy Rumunii, Bukareszcie. Do imprezy w Kapsztadzie, któa odbędzie się we wrześniu, awansowały po cztery najlepsze zespoły - awans wywalczyła kobieca reprezentacja Polski, w barwach której grała zawodniczka Legii, Ilona Zaishliuk.



Polki w ćwierćfinale pokonały Niemki 43-0 i ta wygrana zapewniła im awans do najlepszej czwórki. W fazie grupowej Polki wygrały wszystkie trzy mecze - z Portugalią (40-5), Szwecją (52-0) i Hiszpanią (31-15).



W męskiej reprezentacji Polski zagrał 20-letni zawodnik Legii, Hubert Kisiel, dla którego był to debiut w pierwszej reprezentacji. Polacy przegrali wszystkie trzy mecze fazy grupowej - z Irlandią (0-73), Włochami (10-21) oraz Portugalią (0-51) i nie awansowali do 1/4 finału. Awans wywalczył reprezentacje Irlandii, Niemiec, Portugalii i Walii.