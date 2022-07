Na sobotni mecz przy Łazienkowskiej kibice Zagłębia Lubin przyjadą pociągiem specjalnym, co jest swego rodzaju niespodzianką, bowiem dotychczas do Warszawy podróżowali transportem kołowym. W ostatnim sezonie na meczu z Zagłębiem, rozegranym 15 grudnia, lubinianie nie pojawili się na naszym stadionie. Ostatnia wizyta Zagłębia przy Ł3 miała miejsce w połowie sierpnia 2019 roku, kiedy w sektorze gości stawili się w 238 osób z 9 flagami. Przed czterema laty Legia również podejmowała Zagłębie w lipcu, i w sektorze gości pojawiło się wówczas 315 kibiców. Zdecydowanie skromniejsza delegacja lubinian stawiła się w kwietniu 2018 roku, kiedy przybyli na nasz stadion w 109 osób z jedną flagą. Za przejazd w obie strony oraz bilet na sobotni mecz fani z Lubina zapłacą 165 złotych.

zdzicho - 30 minut temu, *.16.195 pociąg specjalny? to tysiąc głów będzie odpowiedz

