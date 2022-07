Wypożyczeni: Pełne mecze Kikolskiego i Kobylaka

W miniony weekend ruszyły rozgrywki nie tylko ekstraklasy, ale także I i II ligi. Tym samym zmagania rozpoczęły ekipy, do których wypożyczeni zostali legioniści. Pełne mecze rozegrali dwaj bramkarze, Maciej Kikolski oraz Gabriel Kobylak. Bartłomiej Ciepiela wyszedł w podstawowym składzie przeciwko Lechowi Poznań. Z kolei Patryk Pierzak nie zagrał przeciwko Puszczy Niepołomice. Wypożyczeni legioniści Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - do 48. minuty w wygranym 2-0 meczu z Lechem Poznań. Zawodnik opuścił boisko z powodu kontuzji. Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Zagłębiem II Lubin Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Miedzią Legnica Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - nie grał w przegranym 0-1 meczu z Puszczą Niepołomice

