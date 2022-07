Wyniki 2. kolejki Ekstraklasy. Wisła na czele

Komentarze (12)

antek - 24.07.2022 / 06:39, *.play-internet.pl A PO CO ŁACHA PRZEKŁADAĆ JAK TO BYŁ SPARING odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 23.07.2022 / 11:02, *.com.pl Kto to wymyślił że kolejki kończą się zawsze na początku tygodnia w poniedziałki ,to jest totalna głupota, czy naprawdę nie da się całej kolejki zagrać w weekend? Może niech grają codziennie po jednym meczu wtedy już w ogóle będzie pie.dolnik w tabeli i nikt nie będzie wiedział na którym jest miejscu .Kretynizm. odpowiedz

LG - 23 godziny temu, *.chello.pl @Wolska dla Wolaków : chodzi o transmisje telewizyjne na żywo odpowiedz

Po(L)ubiony - 23.07.2022 / 09:05, *.autocom.pl Jeśli Iwanow ma zastąpić Wieteskę, to będzie wesoło. Zresztą chyba już jest wesoło. odpowiedz

Wolfik - 23.07.2022 / 13:53, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Zatem kogo byś widział w miejsce Mateusza? odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 23.07.2022 / 14:13, *.plus.pl @Wolfik:

Yaya Banana - ŚO, negocjacje są zaawansowane (obecnie gra w Indiach, w reprze też miał kilka występów), puśćcie w końcu mój wpis, a nie go cenzurujecie.... odpowiedz

Kolega po szalu - 23.07.2022 / 15:02, *.plus.pl @wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze:Colley albo Frydrych, Zech odpowiedz

L - 22 godziny temu, *.190.191 @Po(L)ubiony: przeciez ten Iwanov znacznie lepszy od Wietesa. A najlepszym rozwiazaniem bylby Walukiewicz. On musi grac, z Legii blizej do reprezentacji u Michniewicza, jego trener z Pogoni, jego dyrektor Akademii z Legii i jego klub, o ktorym mowil, ze chcialby tu jeszcze zagrac i wypozyczenie czyli idealnie bo Nawrocki predzej czy pozniej wroci. odpowiedz

Wolfik - 22 godziny temu, *.mm.pl @L: Najlepiej, by trafił do nas i Ivanov i Walukiewicz. Jeśli dołożyć do tego Maika, to mielibyśmy całkiem niezłe trio :). odpowiedz

Raf - 22.07.2022 / 23:19, *.virginm.net W Płocku Legia w pomocy he odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 22.07.2022 / 22:31, *.plus.pl jestem w szoku! 2 kolejka, a w komentarzach jeszcze żadnego wpisu speca od typowania, co się dzieje? Chruzt zbieracie na zimę? Tak to zawsze wiadomo żeby typować na odwrót u bukmachera odpowiedz

Wolfik - 22.07.2022 / 23:24, *.mm.pl @Lemiesz Grochuw: Sezon urlopowy :). Wrócą, nie martw się. odpowiedz

