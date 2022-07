Bilety na mecz Legia - Zagłębie

Poniedziałek, 18 lipca 2022 r. 13:00 Redakcja

W sobotę, 23 lipca o godzinie 20:00 Legia Warszawa zagra pierwszy mecz nowego sezonu na własnym stadionie. Jej przeciwnikiem będzie Zagłębie Lubin. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na to spotkanie.



KUP BILET NA MECZ LEGIA - ZAGŁĘBIE



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00, w soboty w godz. 10:00-17:00, a także w niedziele w godz. 10:00-16:00. W dniu meczu kasy będą od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.



Cały czas można kupować sezonowe karnety, które są zdecydowanie najtańszą opcją oglądania meczów Legii w Warszawie. Wszystkich zachęcamy do skorzystania z tej opcji!

KUP KARNET NA MECZE LEGII!