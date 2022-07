Losowanie I rundy Pucharu Polski

Losowanie par I rundy Pucharu Polski odbędzie się 29 lipca o godz. 12:00 w siedzibie PZPN. Mecze tej fazy zaplanowano na 31 sierpnia. Na tym etapie do rozgrywek dołączy 10 zwycięzców rundy wstępnej, 16 zwycięzców Pucharu Polski na szczeblu regionalnym, 18 zespołów Ekstraklasy z sezonu 2021/22, 16 zespołów I ligi z sezonu 2021/22. Lech Poznań, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk otrzymały wolny los.

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jakoś nie przypominam sobie, żebyśmy grając w pucharach mieli kiedyś wolny los. A może mieliśmy? odpowiedz

Mądrala 0,7 - 3 godziny temu, *.246.2 Podejrzewam ,ze od pierwszych 4 miejsc w ekstraklasie odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.plus.pl Od czego jest uzależniony wolny los ? odpowiedz

Dezerter - 3 godziny temu, *.orange.pl @(L): Było losowanie, w którym wzięły udział wszystkie cztery wylosowane kluby. Los sprawił, że wszystkie cztery wylosowały wolny los... odpowiedz

Robert - 3 godziny temu, *.centertel.pl @(L): europejskie puchary odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @(L): od udziału w europucharach. Tej jesieni, przez parodię MŚ u arabów, jest bardzo mało terminów. odpowiedz

