Francuzi chcą Wieteskę, Legia nie chce sprzedać

Zespół francuskiej Ligue 1, Clermont, złożył ofertę za Mateusza Wieteskę - poinformował Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl. Francuzi oferują za kapitana Legii około półtora miliona euro, ale na ten moment stołeczny klub nie chce go puścić, bo w sobotę złamania kości policzkowej doznał Maik Nawrocki i wypadł na ok. 2 miesiące. Aktualny kontrakt "Wietesa" z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku, a więc już zimą 25-letni zawodnik będzie bez przeszkód mógł szukać nowego pracodawcy.

Brasi - 5 minut temu, *.. Krótki kontrakt 1,5 mln euro, dużo błędów ciągle te same, parę bramek strzelił, ale podziękujmy. Oczywiście szybki transfer w jego miejsce np Colley odpowiedz

PawLo - 5 minut temu, *.mm.pl Jeszcze asiora Misztę dorzucić!!! odpowiedz

Piękny Lolo - 26 minut temu, *.orange.pl oddać za darmo i jeszcze dopłacić żeby wzięli ! odpowiedz

(L) - 27 minut temu, *.nstream.pl Sprzedać platfusa i jeszcze oddać Słuszna za darmo odpowiedz

Franz - 31 minut temu, *.orange.pl 1,5 miliona euro za takiego ogóra a oni nie chcą go sprzedać ?

Nawet za darmo go oddać.

odpowiedz

bronek49 - 36 minut temu, *.chello.pl jestem za tym żeby odszedł bo w Legii już jest wypalony i nie robi postępów a wręcz jest duża stagnacja popełnia te same błędy ale Legia powinna wytargować ze 2 bańki euro i kupić kogoś innego odpowiedz

Po(L)ubiony - 46 minut temu, *.164.80 Znów wysyp szaleńców. Pały zakute, nie rozumiecie, że pieniądze nie grają? Posrańskie pyry zarobiły miliony euro, opierdzieliły najlepszych i dają d...y, koncertowo. Legia to klub piłkarski, a nie Lidl! My mamy grać w piłkę i to dobrze grać. Handełes to kwestia uboczna. odpowiedz

Baracus - 42 minuty temu, *.plus.pl @Po(L)ubiony: Kolego wrzuć na luz, chyba że nie zależy ci na Legii i chcesz by odszedł Wites za darmo bo znając Miodka to pewnie tak będzie a jest okazja przynajmniej trochę zarobić to transfer blokowany..sam zobacz kto działa na szkodę Legii i czy lepiej zarobić czy dostać fige z makiem odpowiedz

Maverick - 49 minut temu, *.vectranet.pl Bardzo dobrze.Sprzedać jak najszybciej!!!!!!

W końcu przyszedł jakiś efekt szkolenia legijnej szkółki.

Oby tylko nie skończył jak ten łysy z górnika Zabrze co przeszedł do Amiens i zaraz potem wrócił tylko dlatego ze był nieśmiały ha ha.

A za Wieteskę znajdzie się może lepszy wychowanek.

Na stopera wziąć Jędrzejczyka z Rose a na prawą obronę wrzucić albo jakiegoś małolata z rezerw albo Kastratiego.Grał typ ze Spartakiem na skrzydle wiec może i jako prawy obrońca. odpowiedz

KMR - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Teraz jeszcze bardziej boli kontuzja Maika... odpowiedz

Andrzej 859 - 1 godzinę temu, *.230.186 Jest młodszy od Lewego 50 mln euro i niech biorą odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Sprzedawać!!!

Tych co nie trzeba to sprzedają lub oddają, a tych co należałoby pogonić, to trzymają. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tylko koniecznie klauzula 10 % za kolejny transfer do Realu. I 25 % do Auchan. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl To dlatego ta czerwona kartka? odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Druga taka okazja może się już nie powtórzyć,sam go mogę zapakować w pudło i zanieść na Pocztę.Przecież to 7mln złotych za kawałek drewna a Pudel wybrzydza? odpowiedz

Ja - 50 minut temu, *.ktmtelekom.pl @wtf: ta i wtedy wejdziesz ty na murawę i się zesr... na widok lecącej piłki odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jeżeli Jay-Z uczciwie wykorzysta tą kasę na napastnika i ósemkę mogę jeszcze dziś odstawić Wieteskę na Okęcie. odpowiedz

Vuko - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Taki to kapitam, że każdy kibic chciałby jego sprzedaży.... odpowiedz

AS - 1 godzinę temu, *.net.pl @Vuko: Nieprawda odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Biednemu zawsze wiatr w oczy.Gdyby nie kontuzja Maika pozbyli byśmy się kolejnego sieroty piłkarskiego.Poszedł by sobie do tej Francji posiedział 4 lata na trybunach.Resztę kariery by spędził w Płocku i wszyscy by byli szczęśliwi. odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Z MLS tez jest oferta. Sprzedac, zaribic, nie żałować. Zastępca nie będzie gorszy.... odpowiedz

ajajajaj - 2 godziny temu, *.net.pl pozbyć się tego sieroty , na jego miejsce postawić stracha na wróble efekt ten sam ... odpowiedz

NAS - 42 minuty temu, *.net.pl @ajajajaj: strach na wróble nie dostanie czerwonej odpowiedz

Witamina1916 - 2 godziny temu, *.plus.pl Rok kontaktu za 1.5 mln euro spoko oferta , chyba że dadzą mu nowy kontrakt na 3 lata i za rok pójdzie za 4 mln euro , i Legia i on zyska odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Witamina1916: za jakie 4? Nikt nie da zadnych 4 mln za taka oferme. odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To już w głowie ma wyjazd ,długo nie pogra odpowiedz

Barbi - 2 godziny temu, *.comcast.net Sprzedawać ofermę. Nie nadaje się do L. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.net.pl @Barbi: Haha dobry żart. odpowiedz

Sss - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Barbi: popieram w 100%....w pakiecie dodać jeszcze Slisza i Skibickiego a może i na Rosołek sie skuszą... odpowiedz

