Nawrocki już po operacji

Poniedziałek, 18 lipca 2022 r. 21:57 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek Maik Nawrocki przeszedł szczegółowe badania, po których lekarze zdecydowali, że konieczna będzie operacja złamanej kości twarzy. Zabieg odbył się tego samego dnia i wszystko poszło zgodnie z planem.



Teraz 21-letniego obrońcę Legii czeka co najmniej 1,5-miesięczna przerwa, a to oznacza, że na boisku zobaczymy go najwcześniej we wrześniu.







"Dziękuję wam bardzo za wszystkie wiadomości. Miałem dzisiaj udaną operację i czuję się już lepiej. Nie poddaję się i walczę, żeby jak najszybciej wrócić do gry. Jeśli upadnę 10 razy, to wstanę 11 razy! (L)

Piłka jest sportem kontaktowym, mimo tego zdrowie wszystkich musi być najważniejsze i musimy to wszyscy bardziej szanować" - napisał zawodnik na Instagramie.



W 79. minucie spotkania Korona - Legia w polu karnym Maik Nawrocki z bardzo dużą siłą zderzył się głową z Bartoszem Śpiączką.