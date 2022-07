Protest kibiców Olimpii Elbląg - żółta kartka dla prezesa

Kibice zaprzyjaźnionej z nami Olimpii Elbląg na pierwszym meczu sezonu 2022/23 postanowili pokazać symboliczną, żółtą kartkę swojemu prezesowi - księdzu Pawłowi Guminiakowi, który funkcje tę pełni od dziewięciu lat. - Protest miał na celu pokazanie naszego sprzeciwu wobec filozofii prowadzenia klubu przez prezesa - informują olimpijczycy, którzy przez pierwszych 15 minut meczu z Górnikiem Polkowice nie wchodzili na stadion.



- Nasza niedzielna akcja to ostrzeżenie dla prezesa wobec działań, a raczej braku działań i ambicji w ostatnich latach oraz reakcja na ostatnie słowa Guminiaka, gdzie wprost przyznaje, że Olimpia będzie grała w 2. lidze... My, kibice Olimpii Elbląg, oczekujemy walki o wyższą ligę, a nie zakładania, że II liga to szczyt możliwości w naszym mieście, i 'po co się starać o coś więcej, skoro można grać o Pro Junior tak jak do tej pory'. Tego typu działaniom mówimy stanowcze nie! - informują kibice Olimpii.







Mecz Olimpii z Górnikiem Polkowice, na inaugurację drugoligowego sezonu 2022/23 obejrzało niespełna tysiąc widzów. Piłkarze z Elbląga przegrali 0-1. Olimpia Elbląg po raz ostatni zagrała na zapleczu ekstraklasy w sezonie 2011/12 - zajęła w niej wówczas ostatnie miejsce.



- Próbujemy grać młodzieżowcami, stawiamy na młodych chłopaków. Chcemy ich wkomponowywać w zespół. Na pewno chcielibyśmy osiągnąć sukces sportowy, ale też patrzymy na to, by klub tak funkcjonował, by mógł się rozwijać. By młodzież też miała gdzie grać. Jeśli będą sygnały z zewnątrz, że mamy możliwość walki o awans do I ligi pod względem finansowym, to będziemy walczyć do ostatniej kolejki. Jeśli takich sygnałów nie będzie, będziemy stawiać na młodzież, aby budować zespół na kolejny sezon w II lidze. Chyba że jest ktoś, kto ma środki, kto jest w stanie zagwarantować finansową bazę na I ligę i chciałby to poprowadzić. Nie jestem przyspawany do stanowiska prezesa klubu, jeśli znajdzie się stabilna i rozsądna propozycja dla dobra i rozwoju seniorskiej części klubu, to takie rozwiązanie też może być brane pod uwagę, wtedy mogę zająć się tym od czego rozpocząłem przygodę z elbląską piłką, a więc skupieniem się na Akademii Olimpii - mówił prezes Guminiak w styczniu tego roku, przed rundą rewanżową minionego sezonu, który Olimpia zakończyła dopiero na dziewiątym miejscu w drugiej lidze, z siedmioma punktami straty do miejsc premiowanych grą w barażach o pierwszą ligę.