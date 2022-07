Koszykówka

Devyn Marble nowym zawodnikiem Legii

Wtorek, 19 lipca 2022 r. 14:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia kontynuuje wzmocnienia zespołu przed sezonem 2022/23 - legioniści zakontraktowali doskonale znanego publiczności w Polsce Devyna Marble'a, który ma za sobą dwa sezony rozegrane w NBA, w barwach Orlando Magic. W Energa Basket Lidze, zawodnik pokazał się z bardzo dobrej strony najpierw w MKS-ie Dąbrowa Górnicza (śr. 18,7 pkt. na mecz), a następnie w Zastalu Zielona Góra, przez który został wykupiony w drugiej części ostatniego sezonu (śr. 10,8 pkt. na mecz oraz 5,2 as.).



30-letni rzucający obrońca ma na swoim koncie nie tylko grę w Orlando Magic (w latach 2014-16 rozegrał 44 mecze w NBA) i na jej zapleczu (w Erie BayHawks), ale przez ostatnich kilka lat występował w bardzo dobrych klubach w Europoie - Arisie Saloniki, Dolomiti Trento, Virtusie Bolonia, Tigers Astana, czy Maccabi Hajfa. Marble występował już w europejskich pucharach - z Arisem grał w Lidze Mistrzów, a z Virtusem rozegrał kilkanaście meczów w rozgrywkach EuroCup.



Mabrle jest niezwykle wszechstronnym zawodnikiem, który w Zastalu trafiał 47,1 procent rzutów za 3 punkty. Niewiele gorzej punktował za 3 w barwach Maccabi Hajfa w sezonie 2020/21, kiedy miał skuteczność na poziomie 44,4% (i średnią 13,6 pkt. na mecz



- Devyn jest nowoczesnym graczem obwodowym, polskim fanom nie trzeba go przedstawiać, łączy grę na pozycjach rozgrywającego, rzucającego obrońcy i niskiego skrzydłowego. Zawodnik posiada bardzo dobre umiejętności i duże doświadczenie, które zbierał m.in podczas dwuletniej gry na parkietach NBA - powiedział trener Wojciech Kamiński.











Imię i nazwisko: Devyn Marble

Data urodzenia: 21.09.1992 (30 lat)

Wzrost: 198 cm

Pozycja: rzucający obrońca



Dotychczasowe kluby:

2021/22: Enea Zastal Zielona Góra (PLK) 10 meczów, śr., 10.8 pkt., 3.5 zb., 5.2 as.

2021/22: MKS Dąbrowa Górnicza (PLK) 14 meczów, śr. 18.7 pkt., 4.6 zb., 3.8 as.

2020/21: Maccabi Haifa (Izrael, liga izraelska): 5 meczów, śr. 13.6 pkt., 4.0 zb., 2.4 as.

2020/21: Tigers Astana (Kazachstan, Liga VTB): 11 meczów, śr. 11.8 pkt., 3.7 zb., 2.3 as.

2019/20: Virtus Bolonia (Włochy, liga włoska i EuroCup): w lidze włoskiej: 1 mecz, śr. 10.0 pkt., 5.0 zb., 2.0 as. | w EuroCup: 3 mecze, śr. 5.0 pkt., 4.0 zb., 1.6 as.

2019/20: Santa Cruz Warriors (USA, G League): 26 meczów, śr. 12.4 pkt., 4.9 zb., 1.5 as.

2018/19: Dolomiti Energia Trento (Włochy, liga włoska i EuroCup): w lidze wloskiej: 34 mecze, śr. 13.3 pkt., 2.7 zb., 1.8 as. | w EuroCup: 10 meczów, śr. 8.3 pkt., 2.4 zb., 1.3 as.

2016/17: Dolomiti Energia Trento (Włochy, liga włoska) 10 meczów, śr. 10.4 pkt., 3.2 zb., 2.1 as.

2016/17: Aris Saloniki (Grecja, liga grecka i Liga Mistrzów): w lidze greckiej: 10 meczów, śr. 7.6 pkt., 3.7 zb., 1.4 as. | w Lidze Mistrzów: 8 meczów, śr.10.6 pkt., 3.2 zb., 1.1 as.

2015/16: Erie BayHawks (USA, G League): 14 meczów, śr. 14.7 pkt., 5.2 zb., 2.2 as.

2015/16: Orlando Magic (USA, NBA): 28 meczów, śr. 2.1 pkt., 1.4 zb., 0.4 as.

2014/15: Erie BayHawks (USA, G League): 6 meczów, śr. 13.0 pkt., 5.1 zb., 2.1 as.

2014/15: Orlando Magic (USA, NBA): 16 meczów, śr. 2.3 pkt., 1.9 zb., 1.1 as.

2013/14: Iowa Hawkeyes (USA, NCAA): 33 mecze, śr. 16.9 pkt., 3.2 zb., 3.5 as.

2012/13: Iowa Hawkeyes (USA, NCAA): 37 meczów, śr. 14.9 pkt., 3.9 zb., 3.0 as.

2011/12: Iowa Hawkeyes (USA, NCAA): 35 meczów, śr. 11.4 pkt., 3.8 zb., 3.6 as.

2010/11: Iowa Hawkeyes (USA, NCAA): 31 meczów, śr. 5.7 pkt., 2.3 zb., 1.3 as.