Legia rozpoczyna akcję Legijne Dzielnice. Kibice oplakatują miasto

Środa, 20 lipca 2022 r. 08:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia ogłosiła rozpoczęcie akcji "#LegijneDzielnice", w ramach której kibice mogą rozwieszać plakaty promujące poszczególne spotkania, zaś same plakaty drukować będzie klub. Przygotowano nagrody - zarówno "grupowe", tj. dla zwycięskiej dzielnicy, jak również indywidualne, dla osób, które najmocniej zaangażują się w tę akcję.



Na początek klub przygotował 500 plakatów promujące karnety na sezon 2022/23. Te można odbierać w FanStore od wczoraj. Dla najbardziej zaangażowanej dzielnicy (przyjęto podział administracyjny Warszawy na 18 dzielnic), przygotowano nagrodę w postaci odwiedzin piłkarza pierwszej drużyny. W rundzie jesiennej przewidziano dwie tury rywalizacji, a nagrody dotyczą poszczególnych tur. Pierwsza tura potrwa od 19 lipca do 18 września, druga - od 19 września do 13 listopada (zakończenie rundy jesiennej).



Klub zachęca do robienia zdjęć i wysłania paczki zdjęć rozwieszonych plakatów na adres opiniakibica@legia.pl (w temacie należy podać dzielnice)



Przewidziano również nagrody indywidualne - bluzę z kolekcji lifestyle (za 1. miejsce), koszulkę z kolekcji lifestyle (za miejsce drugie) oraz podwójny voucher na dowolną trybunę (z wyjątkiem strefy biznes) na wybrany mecz.



Plakaty na mecz Legii z Piastem Gliwice dostępne będą w FanStore od 29 lipca, od godziny 16:00.