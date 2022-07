Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Celtic FC przeprowadzi stacja Canal + Sport. Początek ostatniego spotkania w karierze Artura Boruca o godzinie 18:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe. KURSY NA LEGIA - CELTIC FORTUNA:

Krislegia - 32 minuty temu, *.matrixinternet.pl Po co ten paj....wyszedł na rozgrzewkę w tej szmacie Celticu ?

To jak napluc w twarz odpowiedz

L - 36 minut temu, *.aster.pl W sobote będą zmeczeni gra co 3 dni to za dużo hehe ;) odpowiedz

Darek - 41 minut temu, *.chello.pl Myślałem, że to idealny i zarazem jedyny mecz jaki w tym sezonie zagra Skibicki a tu proszę Skibicki na ławce.W meczu o punkty nie gra Kapustka i Baku a dzisiaj w meczu o nic w pierwszym składzie.Oby bez kontuzji. odpowiedz

TwardzieL - 1 godzinę temu, *.151.97 Czy celtic został wyjaśniony na mieście? odpowiedz

onomatopeja22 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl podobno ostatni mecz Wietesa!! odpowiedz

asad - 1 godzinę temu, *.com.pl Najmocniejszy skład.... ciekawe ilu się połamie odpowiedz

Horne - 1 godzinę temu, *.chello.pl wole obejrzeć HJK Helsinki - Viktoria Plzen odpowiedz

Każdy ma swój wybór - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Horne: a oglądaj nawet taniec z gwiazdami kogo to tu obchodzi. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Horne: to po co tu wchodzisz jak cie Legia nie interesuje? To strona Legii, bystrzaku. odpowiedz

Krisu - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Każdy ma swój wybór : Dobra riposta. HIHI odpowiedz

quad74 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Horne: Cały świat oniemiał po tym wyznaniu. odpowiedz

robochłop - 53 minuty temu, *.orange.pl @Horne: Wow!!! żeś banka rozbił...wow...i do kroćset!!!! odpowiedz

