Komentarze (30)

+ dodaj komentarz

dodaj

AF - 2 godziny temu, *.orange.pl DZIĘKI WIELKIE ARTUR. odpowiedz

kontroler_biletow - 2 godziny temu, *.datapacket.com cel Panie Kapitanie osiągnięty

odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.enea.pl baku baku to taki drugi valencia .... ku**a co za cienias !! odpowiedz

Zenon Legionista - 3 godziny temu, *.151.97 Nie srajcie żarem, już mamy gol hejtowanego tu przez hejterów Rosółka. odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl @Zenon Legionista: Tylko Rosołek mógł tak spudłować. odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Jeszcze z 2 takie rajdy Kastrata i może Celtic się nabierze:) odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Gra Legii..... tragedii ciąg dalszy. Jak to mówią....tu nawet Guardiola czy Mourinho nie pomogą odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Obrona Legii to jakiś żart,atak to samo,pomoc niewiele lepsza.Zielu z Pudlem stworzyli takiego samograja,że wydatek na jakiegokolwiek trenera jest marnowaniem pieniędzy!Tylko wizyta u kapelana Jagielonii może rozruszać to towarzystwo. odpowiedz

Gigi - 4 godziny temu, *.orange.pl Ale szajs.

To tylko sparing ale mimo wszystko tragedia.

A Wieteska w konkursie na najgorszego obrońcę Legii w XXI wieku zdobyłby tytuł mistrza. odpowiedz

Rybasocho - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czemu znowu gramy bez napastnika? odpowiedz

wwwojtecky (L) - 4 godziny temu, *.netfala.pl my nie mamy obrony. Napastnika tez nie mamy.

Jak Artur odejdzie, a to już się stało , to doświadczonego bramkarza tez nie mamy tylko obiecującego juniora. Czyli klub ze stolicy będzie znowu walczyl o miejsca w połowie stawki czyli o nic. Ew o to aby nie spaść…

Panowie i Panie tak to niestety na chłodno wygląda…. odpowiedz

Junior - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl A gdzie syn boruca? odpowiedz

Hahaha - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl 0:6 ? Haha odpowiedz

Tommy83 - 4 godziny temu, *.chello.pl Ten wzrok Boruca na Wieteske mówi wszystko:) odpowiedz

JACEK ZIELIŃSKI - 4 godziny temu, *.interkam.pl Zegnaj Mateusz!powodzenia w L1 odpowiedz

Krislegia - 5 godzin temu, *.matrixinternet.pl Po co ten paj....wyszedł na rozgrzewkę w tej szmacie Celticu ?

To jak napluc w twarz odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.aster.pl W sobote będą zmeczeni gra co 3 dni to za dużo hehe ;) odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.chello.pl Myślałem, że to idealny i zarazem jedyny mecz jaki w tym sezonie zagra Skibicki a tu proszę Skibicki na ławce.W meczu o punkty nie gra Kapustka i Baku a dzisiaj w meczu o nic w pierwszym składzie.Oby bez kontuzji. odpowiedz

TwardzieL - 5 godzin temu, *.151.97 Czy celtic został wyjaśniony na mieście? odpowiedz

onomatopeja22 - 5 godzin temu, *.interkam.pl podobno ostatni mecz Wietesa!! odpowiedz

asad - 6 godzin temu, *.com.pl Najmocniejszy skład.... ciekawe ilu się połamie odpowiedz

Horne - 6 godzin temu, *.chello.pl wole obejrzeć HJK Helsinki - Viktoria Plzen odpowiedz

Każdy ma swój wybór - 6 godzin temu, *.chello.pl @Horne: a oglądaj nawet taniec z gwiazdami kogo to tu obchodzi. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.aster.pl @Horne: to po co tu wchodzisz jak cie Legia nie interesuje? To strona Legii, bystrzaku. odpowiedz

Krisu - 6 godzin temu, *.orange.pl @Każdy ma swój wybór : Dobra riposta. HIHI odpowiedz

quad74 - 6 godzin temu, *.chello.pl @Horne: Cały świat oniemiał po tym wyznaniu. odpowiedz

robochłop - 5 godzin temu, *.orange.pl @Horne: Wow!!! żeś banka rozbił...wow...i do kroćset!!!! odpowiedz

Horne - 4 godziny temu, *.chello.pl @robochłop:

chłopcy nie denerwujcie się tak bo zawału dostaniecie i na wymarzone wakacje nie dojedziecie odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.