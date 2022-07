Pokazali charakter na pożegnanie Boruca

Komentarze (19)

Prawdziwi kibice a nie jakieś mydłki - 2 minuty temu, *.fiberlink.pl Wypowiedz emerytowanego kibica Celtiku z dedykacją dla tych dupków którym było żal pieniędzy by pożegnać piłkarza który zawsze sławił jeden tylko klub LEGIĘ!

"Legia wykonała świetną pracę z Arturem i kiedy do nas przyszedł, był już kompletnym bramkarzem, zdolnym do występu na mundialu. Szybko trafił do serc fanów Celticu — nie tylko dlatego, że był lepszym bramkarzem niż poprzedni, ale także ze względu na charakter. Zdominował swoich obrońców, którzy zachowywali się tak, jak im kazał. Rywalizował z Rangersami, pokazał im, że nie boi się stawić czoła 40 tysiącom krzyczących i wulgarnych fanów z Ibroxu, stawał w obronie siebie i naszego klubu. Zawsze był fanem Legii i używał znaku "L" dla Legii, który był mylony z amerykańskim znaczeniem "przegrany" i był powodem do drwin dla fanów rywali."



"Na twoim meczu pożegnalnym pojawią się Celtowie, którzy dadzą ci znać, że nadal jesteś kochany przez fanów. Boże błogosław świętego bramkarza i Boże błogosław Artura Boruca, człowieka." odpowiedz

Taka mała różnica - 6 minut temu, *.plus.pl Charakter to Pokazał Kuba Błaszczykowski który mówi o Wiśle podobnie jak Artur o Legii . Różnica jest taka że Kuba grał praktycznie za symboliczną złotówkę i więcej pompował w klub niż od niego dostawał to mi się wydaje mieć klub w sercu po czynach a nie głoszonych farmezonach . odpowiedz

olew - 11 minut temu, *.vectranet.pl Fajny meczyk, Celtowie bardzo japońscy, dużo ryzyka z obu stron (tak się nie gra w lidze i pucharach, ale tu to miłe było). Boruc nagrodzony i wniebowzięty. Nasi młodzi bramkarze dobrzy, kupę szmalu na nich zarobimy. Tylko te niewypełnione trybuny; straszne, straszne, straszne. Teraz liga ! LEGIA to POTĘGA ! odpowiedz

Adaś - 12 minut temu, *.tpnet.pl Ile przytulił za mecz? odpowiedz

Kolega po szalu - 15 minut temu, *.plus.pl A co z Kramerem czyżby kolejny obradovic? odpowiedz

danije(L) - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Pożegnanie Króla Artura zdecydowanie bez rycerzy... kto zawinił? Trudno powiedzieć! Na pewno nie tak powinno wyglądać pożegnanie boiskowe... zasłużonego człowieka (L) odpowiedz

matus007 - 30 minut temu, *.orange.pl DZIĘKUJEMY !!! odpowiedz

Kibic - 48 minut temu, *.plus.pl Dzięki Artur Boruc za wszystko odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Borubar. Dziękuję. odpowiedz

PawLo - 2 godziny temu, *.mm.pl Nom faktycznie Cweltik wielki klubik Arturka co nawet nie pozwolił mu zagrać u nich w bramce nom szanują go tam super buhahaa odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Legia sciągnęła Picha Baku i chce jeszcze do tego ściągnąć Prijovicia.A tymczasem Miedź Legnica sciągnęła LUCIANO NARSINGHA! !!!

Typ grał w holenderskich klubach takich jak Feyenoord Ajax oraz PSV.Z czego z dwoma zdobył mistrzostwo Holandii.Ostatnio grał w FC Sydney.

I teraz powstaje pytanie:Jakim cudem trafił do tak zadupiarskiego klubiku oraz dlaczego mimo że nie stary gość to to...trafił do tak zadupiarskiego klubiku???Typ ma 31 lat a mimo to tak szybko zatracił formę?... odpowiedz

kibic L z Wrocławia - 2 godziny temu, *.plus.pl @Maverick:



bardziej spodobały mu się legnickie kamienice niż praskie ;) odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @kibic L z Wrocławia:

Tyle to i ja wiem.A tak poważnie... odpowiedz

Bombenhagen - 2 godziny temu, *.nuro.jp Wynik i gra w tym meczu może miały znaczenie drugorzędne i zeszły na plan dalszy, ale odniosłem wrażenie, że Legia na treningach największą uwagę i energię skupia na podaniach do bramkarza. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Jaki charakter? Ustawka na remis jak to w takich meczach, w sobotę znów będą grać na chodzonego i zrzucą winę za potknięcie na brak dwóch środkowych obrońców i zmęczenie, ogarnijcie się odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @koneser polskiej piłki klubowej:

Zwykle w takich meczach jest remis, ale mam nadzieję że po meczu ligowym nie usłyszę tego bzdurnego tłumaczenia, bo wygramy!!! odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl 12 tys w 2 mln mieście na pożegnaniu piłkarza który od zawsze miał L w sercu i który zrobił karierę bardzo duża .....ten tytuł to chyba nie kibiców się liczy.. odpowiedz

asad - 2 godziny temu, *.com.pl BAKU NAJLEPSZY NA BOISKU! MAN OF THE MATCH. odpowiedz

5 LECIE DARIUSZA M, I ŚPIMY DALEJ.... - 3 godziny temu, *.248.92 A GDYBY STRZAŁEK WSZEDŁ NA 15 MINUT, BRAMKA NA 100 PROCENT!A WOGLE TO WSZYSTKO ŻAŁOSNE OD 5LAT... odpowiedz

