Legia pożegnała Artura Boruca

bęben maszyny losującej jest pusty - 1 godzinę temu, *.plus.pl i 1 bramka strzelona! odpowiedz

Brzeg opolski - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ehh... szkoda że taki piłkarz jakim jest Artur Boruc zakończył karierę... przykra sprawa Ale szanuje jego wybór. Dla mnie był jest i będzie Legenda. Nie było i póki co nie ma piłkarza który by tak się utozsamial z naszą Legia który by tak żył meczem jak wtedy gdzie u nas bronił, w reprezentacji też robił porządki wśród obrońców... możecie To hejtowac Ale popatrzcie pod przeszłość gość robił różnicę i dlatego to pokochałam i pewnie większość też pokochała... pozdrawiam serdecznie z Brzegu opolskiego Bracia i Siostry , cała Legia razem!19(L)16! odpowiedz

Morda - 2 godziny temu, *.orange.pl A niech mi ktoś tego okonia wytłumaczy odpowiedz

Victorio Emporio84 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Zawsze byłeś i będzie dla mnie wielki Arturze odpowiedz

keski - 2 godziny temu, *.centertel.pl Taka była jest i mam nadzieję że będzie Legia odpowiedz

