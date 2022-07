Wizualne zmiany przy Ł3, ściana mistrzów przeniesiona

Czwartek, 21 lipca 2022 r. 15:50 Woytek, źródło: Legionisci.com

W ostatnim czasie na stadionie Legii pojawiło się kilka nowości. Przed meczem z Celtikiem dostrzegliśmy zmianę wizualną w strefie ustawiania, czyli w pomieszczeniu, z którego piłkarze wychodzą na boisko. Od sierpnia 2013 roku na ścianach tej strefy zainstalowana była "Ściana Mistrzów", czyli zdjęcia wszystkich piłkarzy i trenerów, którzy wywalczyli mistrzostwo Polski z Legią Warszawa.



Pierwotnie na ścianach zawisło 150 fotografii zawodników i 11 trenerów. Od tamtego momentu jednak liczba legijnych mistrzów znacznie się powiększyła, bo klub sześciokrotnie zdobywał tytuł najlepszej drużyny w kraju. Ponadto dotychczas zawodnicy Legii wychodzący ze strefy szatni widzieli cytat Józefa Piłsudskiego "Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach — to klęska".



Przed nowym sezonem ściana mistrzów została przeniesiona do strefy pierwszej drużyny, a słynny cytat Marszałka Polski został umieszczony w szatni nad szafkami piłkarzy.



Nowa wizualizacja jest zupełnie inna. Teraz ścianę zdobią dwa wielkie napisy - na jednej stronie czerwony "Semper Invicta", a na drugiej zielony "Semper Heroica". Na swoim miejscu pozostała tablica z odciskiem dłoni Lucjana Brychczego.







Od pewnego czasu kibice wchodzący na trybuny mogą podziwiać także pomysłowe wykorzystanie schodów, których stopnice zostały oklejone tworząc efekt zdjęcia przy wchodzeniu na promenadę. W przerwie letniej lifting przeszły także toalety stadionowe, z kolei w Legia Training Center szary blaszak, który służy za magazyn sprzętowy do treningów zmienił wygląd na czarny z legijnym motywem.



W klubie słyszymy, że takie małe działania zmierzające do poprawy standardów obsługi i nadające klimat mają być dalej stopniowo realizowane w miarę możliwości finansowych. W przyszłym tygodniu zmieni wygląd szatnia w LTC - z ciemnych barw zostanie odświeżona na jasne, pojawią się także odpowiednio mobilizujące piłkarzy motywy graficzne.





Jednocześnie Galeria Mistrzów ze zdjęciami piłkarzy i trenerów, której twórcą był ś.p. Kustosz Muzeum Legii Warszawa Wiktor Bołba, została przeniesiona do strefy pierwszego zespołu.



