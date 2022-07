Wieteska odejdzie. Ivanov następcą?

Mateusz Wieteska otrzyma zielone światło na transfer do Francji - informuje portal meczyki.pl. 25-letni kapitan zespołu przed sezonem otrzymał zapewnienie, że nie będą mu robione problemy z odejściem, jeżeli pojawi się konkretna oferta. Ta spłynęła z Clermont, ale w tym samym czasie poważnego urazu doznał Maik Nawrocki i pojawił się problem w defensywie stołecznej drużyny. Pierwsze informacje były takie, że Wieteska nie otrzyma zgody na transfer, ale biorąc pod uwagę fakt, że z Legią wiąże go tylko roczna umowa, były mało prawdopodobne. Klub z Łazienkowskiej ma zarobić na transferze ok 1,1 mln euro, które bardzo przydadzą się w klubowej kasie. Jednocześnie odejście Wieteski niezmiennie uzależnione jest od transferu do klubu. Według Tomasza Włodarczyka Legia prowadzi rozmowy z Robertem Ivanovem z Warty Poznań. Fina zna Radosław Mozyrko, który do niedawna pracował jako dyrektor sportowy poznańskiego klubu, a aktualnie jest dyrektorem skautingu Legii. Ivanov to 27-letni fiński piłkarz pochodzenia rosyjskiego. Charakteryzuje się świetnymi warunkami fizycznymi – ma 197 cm wzrostu i 85 kg wagi. Urodził się w Helsinkach, a jego kariera rozpoczęła się w lokalnym HJK West 06. Grał też w klubach FC Myllypuro, FC Viikingit, FC Honka, a od 1 września 2020 roku reprezentuje barwy ekstraklasowej Warty Poznań. Rozegrał w niej łącznie 56 meczów, zdobywając jedną bramkę i notując trzy asysty. W styczniu 2019 roku zadebiutował również w reprezentacji Finlandii, w której barwach do chwili obecnej wystąpił w 13 spotkaniach. Jego wartość rynkowa na transfermarkt wynosi 700 tys. euro.

Lech W - były prezydęt Rzeczypospolitej - 1 minutę temu, *.plus.pl ktoś fake newsa podsłał do mediów, bo my w miejsce Wieteski jesteśmy zainteresowani reprezentantem Kamerunu(14 występów i 2 gole, a obecnie gra w lidze indyjskiej)- Yaya Banana, to środkowy obrońca... odpowiedz

Marek - 15 minut temu, *.vultrusercontent.com Normalnie bym się cieszył bo gość od początku był za słaby na Legię... ale jak się weźmie pod uwagę, że najbliższe tygodnie na środku obrony będą grać Charatin i Jędrzejczyk to nie jest tak wesoło. Nawrocki jest najlepszym (zresztą jedynym) nominalnym ŚO jakiego mamy, ale to piłkarz-szkło.



Tego Fina nie traktuję poważnie, to jakieś wzmocnienie ławki lub rezerw. Nie mogliśmy ściągnąć np. Jacha - Polak, reprezentant, ograny na zachodzie, a na dodatek był za darmo ! - a nie znowu ściągamy jakieś gwiazdki-meteoryty z naszej żałosnej przepłaconej ligi której poziom jest niższy niż lig afrykańskich... odpowiedz

grzesiek - 5 minut temu, *.centertel.pl @Marek: juz ten charatin lepiej sie spisze od wieteski odpowiedz

G(L)ory - 16 minut temu, *.60.233 Jak chce iść to niech idzie.

Ściągnąć tego Ivanowa za 200-300.do tego wypożyczyć Walukiewicza z Cagliari za kolejne 200-300 i za free brać Jojicia i Swierczoka. odpowiedz

borsuk - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl Kolejny gość z Warty?

Jeśli kupujesz piłkarzy z Warty to będzie grał jak Warta.

Skauting top!!! odpowiedz

grzesiek - 37 minut temu, *.centertel.pl Super wiadomosc. Holownia sprzedany wieteska sprzedany. Brawo odpowiedz

Ja Jarząbek - 42 minuty temu, *.tpnet.pl sprzedać i spróbować podkupić Kądziora!!! odpowiedz

Darek - 59 minut temu, *.chello.pl Sprzedajemy kogo tylko się da i to za śmieszne kwoty.Inne kluby z dupoklasy sprzedają zawodników za dużo większe pieniądze.Raków był w stanie zatrzymać Iviego,dać mu nowy kontrakt.A tutaj czytam,że kontrakt Wieteski ważny jest tylko rok.Kto do tego dopuścił?

Gdybyśmy go sprzedali za chociażby 3 miliony euro i kupili tego Ivanowa za 700 tysiecy euro to byłby to jakis zysk.A tak to transfer praktycznie 1 do 1.Do tego kolejny obcokrajowiec.

To jest ten trzon drużyny o którym mówił Jacek Zieliński? Napastnika brak.Miał być pomocnik co będzie biegał box to box i też nie ma.

Wieteska walił babole to fakt ale zaraz zostanie nam Kastrati,Abu Hańba i Skibicki na rezerwie. odpowiedz

Ja Jarząbek - 29 minut temu, *.tpnet.pl @Darek : nie koniecznie musimy za Ivanowa wydać tyle euro (podobnie jak Wietesce kontakt mu się kończy za rok), chociaż znając naszych działaczy ... odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.atman.pl Wieteska za 1,1 mln euro, a Ivanov ile będzie Legię kosztował? odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Promocje z biedronki u LICHWIARZA mioduskiego trwają do końca okienka ,

Następny Josue odpowiedz

ajos - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czemu Pogoń potrafi sprzedać Walukiewicza za 5 mln. Euro, Raków Piątkowskiego za tyle samo, a mu Wieteskę za 1,1 mln? odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.233.16 @ajos: bo tyle jest wart ten drewniak, czego nie rozumisz? odpowiedz

PawLo - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jeszcze tego parodyste Miszte teleportować z Legii bo wczoraj znowu pokazał swój kunszt czyli firmowe podanie do przeciwnika a tak dobrze gra nogami buhahahaa odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 1,1 mln.euro... Nie szanujemy siebie i nie szanują juz nas. Widac do czego Mioduski doprowadził. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl 1.1 mln euro. Taka kwota, ma być ratunkiem dla Legii, klubu, który ma ambicję zostać MP. Władeczek ze swoją maciorą, ma więcej powagi niż Mioduski. Po co tu pisać odpowiedz

Zyta z Brzeskiej - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kupiła już mortadele, bedzie kanapka na droge. Niech zachowa smak polskiego jadła. Bo tam ślimaki i żaby. odpowiedz

Gierek - 1 godzinę temu, *.233.16 @Zyta z Brzeskiej: niech mu jeszcze kilo serwolatki zapakuje to sobie zje w pksie odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.warszawa.pl Kiedy trzeba podstawić taryfę?? Trzymam kciuki by wszystko się powiodło :) odpowiedz

Dezerter - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Miki: Tylko nie ubera, bo tam go mogą Wiesz co... odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.net.pl Kapitanowie odchodzą - finansowo zyskuje klub. Proponuję na kapitana wyznaczyć Misztę . Będzie kolejny zysk - nie tylko finansowy. odpowiedz

Marcel - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czyli klątwa opaski: kto zostaje ogłoszony nowym kapitanem, ten odchodzi z Legii, jak wcześniej Luquinhas. To tak półżartem oczywiście ;) odpowiedz

mountblanc2027 - 1 godzinę temu, *.154.206 @Marcel: Jędza nie odszedł. a szkoda. odpowiedz

Syn ojca - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jeszcze Slisz Miszta i Rosołek ..choć ten ostatni ma przebłyski jak wczoraj... odpowiedz

Babol po francusku - 2 godziny temu, *.151.94 Babuch będzie teraz walił babole u żabojadów. odpowiedz

LG - 2 godziny temu, *.chello.pl Przykrych czasów doczekaliśmy, żenada. Nie chodzi mi o Wieteskę, ale sprzedaż w takich okolicznościach - już w trakcie sezonu, po okresie przygotowawczym i to zawodnika na którego stawiał Runjac (czy słusznie, to już kwestia ocenna). W zamian za to dostanie gościa z Warty, którego trzeba wkomponować do drużyny, a nie ma na to już czasu. odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jestem za . Wieteska lepszy nie będzie. Ważne jednak by mieć czterech stoperów. odpowiedz

Bilesław - 2 godziny temu, *.96.238 Jeszcze tylko Jędrzejczak, Śliż, Rosołek i Miszta i gramy o mistrza! odpowiedz

Huuu - 2 godziny temu, *.chello.pl Zalosne odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 2 godziny temu, *.211.108 Odwieźć na lotnisko luksusowa limuzyną żeby się nie rozmyślił Babol. odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Jakkolwiek nie dzierżę Wieteski to pozbywanie się podstawowego obrońcy, do tego kapitana i było nie było reprezentanta kraju (sic!), za 1.1 M euro brzmi po prostu niepoważnie... najlepsze podsumowanie upadku klubu pod wodzą miłościwie nam panującego:/ odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @Guny: Niepoważna to jest jego gra w Legii i to co robi na boisku. Nawet wczoraj w spraingu odj...numer przy pierwszej bramce dla Celticu odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.supermedia.pl @Tomek: zgadzam się, koleś jest słaby. Tyle że zamiast się rozwijać (jako klub), czyli wymienić go na lepszego, mu się "zwijamy", bo chyba nikt nie wierzy ze jakiś noname z Warty będzie rządził i dzielił w obronie? odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @Guny: Nie wiem czy będzie dzielił i rządził ale myślę, że nie będzie gorszy od Wieteski, a to już jest jednak plus, że nie trzeba będzie oglądać kolejnych popisów Wieteski, gościa powoływanego do reprezentacji, chyba tylko dlatego że trener Michniewicz Go lubi, bo z całą pewnością nie jest powoływany za umiejętności które prezentuje na boisku. Więc skoro jest oferta na ten 1 mln Euro to niech oddają Wieteskę bez zastanowienia. odpowiedz

evy - 2 godziny temu, *.com.pl Pierwszy jaśniejszy promyk słońca, oby nic się nie wysypało. odpowiedz

