Prezentacja Wrzoska i Sarary przed walką na Torwarze

Przy okazji pożegnalnego meczu Artura Boruca przy Łazienkowskiej miała miejsce prezentacja dwóch zawodników, którzy za parę tygodni staną naprzeciwko siebie w klatce w ramach Konfrontacji Sztuk Walki. W przerwie spotkania, na środku boiska, miała miejsce prezentacja legionisty, Arkadiusza Wrzoska oraz jego pierwszego rywala w KSW - Tomasza Sarary. Walka Arka będzie miała miejsce w sobotę, 20 sierpnia na warszawskim Torwarze w ramach 73. gali KSW. Bilety nabywać można TUTAJ . Zachęcamy do wspierania legionisty, który ostatnio mógł liczyć na gorący doping licznej grupy fanów Legii w Belgii na gali Glory 80. Podczas środowej prezentacji przy Łazienkowskiej Żyleta kilkakrotnie skandowała nazwisko Arka Wrzoska, życząc mu wygranej w debiutanckiej walce w KSW.

