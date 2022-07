Prace remontowe w hali na Bemowie

Piątek, 22 lipca 2022 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Hala OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40, w której od blisko 30 lat występuje koszykarska Legia, przed sezonem 2022/23 przechodzi remont.



W obiekcie przemalowano wszystkie żółte legary na czarno. Ponadto trwają prace związane z przesunięciem boiska w stronę nowej trybuny (o półtora metra). Dzięki temu w niedalekiej przyszłości - jeszcze przed nowym sezonem, będą mogły zostać zakupione wyższe i bardziej pojemne trybuny po drugiej stronie parkietu (trybuna VIP).



Sam parkiet jest przy okazji naprawiany - wymieniane są poszczególne klepki. Na koniec wymalowane zostaną nowe linie oraz nawiercone nowe mocowania do koszy najazdowych, które będą przesunięte w kierunku ławek rezerwowych. Prace z parkietem oraz malowaniem legarów zostaną zakończone do końca lipca. Później wykonane zostaną jeszcze prace konieczne do wstawienia wyższych trybun rozsuwanych. Pojemność hali na Bemowie przed nadchodzącym sezonem powinna wzrosnąć o ok. 400 miejsc. Sezon ligowy legioniści rozpoczną około 22-25 września.





















fot. Bodziach