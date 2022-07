Depozyt znów dostępny dla kibiców przy Ł3

Czwartek, 21 lipca 2022 r. 14:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od sobotniego meczu z Zagłębiem Lubin, Legia przywróci na naszym stadionie funkcjonowanie depozytu dla kibiców naszego klubu. W ostatnim czasie nie było na stadionie punktu, w którym kibice mogliby zostawić rzeczy, których nie można wnieść na stadion. Do depozytu należy udać się zanim fani udadzą się do bramek wejściowych, a ma być on czynny od momentu otwarcia bram. Przyjmowanie rzeczy do depozytu będzie możliwe do 15. minuty spotkania.



Sam depozyt znajdować się będzie w pomieszczeniach ochrony, przy bramie wjazdowej na parking nr2, od strony ulicy Łazienkowskiej. Rzeczy pozostawione w depozycie będzie można odbierać od 75. minuty spotkania. Kibice przy wejściu przez kołowrotki będą informowani o przekazaniu, ewentualnych przedmiotów, których nie można wnieść na stadion.