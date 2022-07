7 tysięcy sprzedanych karnetów

Do tej pory Legia Warszawa sprzedała na nowy sezon 7022 karnety. Od czwartku rozpoczęła się trzecia faza sprzedaży - ostatni gwizdek, ale klub zapowiedział w środę, że na specjalnych warunkach przedłuży sprzedaż karnetów w regularnej cenie - czekamy na szczegóły. Rozkład sprzedanych karnetów wygląda następująco: Trybuna Deyny – 2 910 szt. Żyleta – 2 869 szt. Trybuna Brychczego – 901 szt. Trybuna Zachodnia – 342 szt. KUP KARNET NA MECZE LEGII! Karnet obejmuje wszystkie mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy oraz potencjalne spotkania w ramach rozgrywek Pucharu Polski rozgrywane na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. Posiadacze karnetów będą mieli pierwszeństwo zakupu biletów na mecze specjalne w niższej cenie. Istnieje możliwość udostępnienia karnetu do 2 godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Klub wprowadził trzy poziomy cenowe biletów na pojedyncze mecze (cennik poniżej). W sezonie 2022/23 będzie można skorzystać z różnych form zakupu karnetów. Podstawową formą zakupu, najbardziej opłacalną i dającą najwięcej korzyści, jest zakup karnetu na cały sezon. Dla tych kibiców, którzy nie mają pewności czy będą mogli obejrzeć wszystkie mecze w sezonie lub też udostępnić swoje miejsce karnetowe na wybrane mecze znajomemu w przypadku nieobecności, przygotowana została ofertę zakupu pakietu voucherów na wybrane 9 meczów w sezonie (dotyczy rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy i Fortuna Pucharu Polski). Kupując pakiet voucherów kibic sam wybiera mecze, które chciałby obejrzeć w sezonie 2022/23 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. Vouchery są bez przypisanego stałego miejsca. Osoba, która zakupi pakiet voucherów, będzie mogła pobrać bilet w wybranej przez siebie strefie cenowej w momencie startu sprzedaży biletów na dany mecz. KUP KARNET NA MECZE LEGII!

Warszawiak - 19 minut temu, *.centertel.pl Nie kupię i na pewno moja noga nie powstanie na stadionie dopóki PiSowskie modry będą w tym klubie. Chłopik i miodousty won z Legii odpowiedz

obiektyw - 12 minut temu, *.plus.pl @Warszawiak: nara odpowiedz

Alan - 29 minut temu, *.t-mobile.pl W 2 mln mieście wynik 2 x gorszy od Widzewa..... odpowiedz

L - 11 minut temu, *.chello.pl @Alan: to co tu marudero robisz? Idź na widzew odpowiedz

