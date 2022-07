Trening: Siatkonoga i taktyka

Po środowym towarzyskim meczu z Celtikiem czwartkowy trening legionistów był lżejszy. Zawodnicy stawili się na boisku o godz. 11 i wszystkim dawał się we znaki żar lejący się z nieba. Ci, którzy zagrali w podstawowym składzie uczestniczyli w rozgrzewce, a następnie grali w siatkonogę na dwóch przygotowanych placach. W tym czasie pozostali grali w różne formuły "dziadka". Po godzinie pierwsza grupa zakończyła trening, a reszta przeniosła się na drugie boisko, gdzie rozpoczęła się praca nad zagadnieniami taktycznymi i strzeleckimi. Osobna historia to bramkarze - oni jak zwykle pod okiem Krzysztofa Dowhania i Arkadiusza Malarza otrzymali solidną porcję ćwiczeń. W treningu nadal nie wzięli udziału Mattias Johansson i Blaz Kramer - obaj nie wystąpią w sobotnim meczu z Zagłębiem Lubin. Z powodu choroby zabrakło także Ernesta Muciego . Na szczęście rosną szanse na grę od pierwszej minuty Bartosza Kapustki , który po 45 minutach ze Szkotami nie narzekał na żadne problemy z kolanem. Fotoreportaż z trneingu - 32 zdjęcia Woytka

