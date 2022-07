Tenis

Wyniki Rowińskiej na ME U-18

Czwartek, 21 lipca 2022 r. 21:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisistka Legii, Malwina Rowińska wzięła udział w Mistrzostwach Europy do lat 18, które odbyły się w Szwajcarii. Legionistka w singlu pokonała w II rundzie Finkę, Stellę Remander (6-0, 6-1), ale w rundzie trzeciej nie sprostała faworytce rywalizacji, Czeszce, Brendzie Fruhvirtovej, rozstawionej z numerem 3, 3-6, 1-6.



W deblu Rowińska w parze z Olivią Lincer, po wygranej z Chorwatkami, w kolejnej rundzie przegrały w trzech setach z Serbkami, Tijaną Sretenović i Anją Stanković 5-7, 6-3, 8-10.



Wyniki Malwiny Rowińskiej na ME U-18 w singlu:

II runda: Malwina Rowińska - Stella Remander (Finlandia) 6-0, 6-1

III runda: Malwina Rowińska - Brenda Fruhvitova (Czechy) 3-6, 1-6



Wyniki Malwiny Rowińskiej na ME U-18 w deblu:

I runda: Malwina Rowińska/Olivia Lincer - Nora Knezević/Sara Svetac (Chorwacja) 6-1, 6-2

II runda: Rowińska/Lincer - Tijana Sretenovic/Anja Stankovic (Serbia) 5-7, 6-3, 8-10