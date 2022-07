Koszykówka

Plan przygotowań Legii do sezonu 2022/23

Czwartek, 21 lipca 2022 r. 21:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii Warszawa, wicemistrzowie Polski z ostatnich rozgrywek, przygotowania do sezonu 2022/23 rozpoczną 8 sierpnia. Pierwszego dnia legioniści przechodzić będą testy medyczne i sprawnościowe, a dzień później po raz pierwszy trenować będą w hali. Po jedenastu dniach nasz zespół czeka pierwszy przedsezonowy sparing - ze Startem Lublin.



Łącznie w ramach przygotowań do rozgrywek Energa Basket Ligi i Basketball Champions League, legioniści rozegrają osiem gier kontrolnych. Sezon 2022/23 rozpocznie się 22 września. Terminarz rozgrywek ligowych poznamy najpóźniej 12 sierpnia. Rozgrywki fazy grupowej Ligi Mistrzów nasz zespół rozpocznie 3 października, meczem na Torwarze z Hapoelem Holon.



Plan przygotowań koszykarskiej Legii do sezonu 2022/23:

8.08 (PO) - testy medyczne i sprawnościowe

9.08 (WT) - pierwsze treningi zespołu

20.08 (SO) Legia Warszawa - Polski Cukier Pszczółka Start Lublin

26.08 (PT) Anwil Włocławek - Legia Warszawa

28.08 (ND) Legia Warszawa - Anwil Włocławek

3 i 4.09 (SO-ND) - turniej w Toruniu

10 i 11.09 (SO-ND) - turniej w Bydgoszczy

18.09 (ND) Anwil Włocławek - Legia Warszawa