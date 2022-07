Tenis

Wyniki Berkiety na ME U-16

Piątek, 22 lipca 2022 r. 20:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta zagrał w Mistrzostwach Europy do lat 16, które odbyły się w Przerowie. W turnieju singlowym legionista (rozstawiony z numerem 3) odpadł już w drugiej rundzie, musząc uznać wyższość Włocha, Lorenzo Angeliniego. W deblu, w parze z Bruno Kokotem dotarł do ćwierćfinału, a w nim lepsi okazali się Czesi - Peter Brunclik oraz Filip Hanzelin.



Wyniki Tomasza Berkiety na ME U-16 w singlu:

II runda: Tomasz Berkieta - Lorenzo Angelini (Włochy) 1-6, 4-6



Wyniki Tomasza Berkiety na ME U-16 w deblu:

II runda: Tomasz Berkieta/Bruno Kokot - Mertem Aytekin/Kerem Yilmaz (Turcja) 6-1, 7-5

III runda: Berkieta/Kokot - Manvydas Balciunas/Mees Rottgering (Holandia) 2-6, 7-5, 10-5

1/4 finału: Berkieta/Kokot - Peter Brunclik/Filip Hanzelin (Czechy) 6-7 (3), 1-6