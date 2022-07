Komentarze (54)

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Fajna akcja Muciego na koniec. Najważniejsze, że do przodu. Brawa za "zero z tyłu". odpowiedz

Mioduski jak ty mi zaimponowałes w tej chwili - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wynik się zgadza ale gra niestety nie odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Rosołek to jest jedną wielką pomyłka odpowiedz

Model - 1 godzinę temu, *.4web.pl Dlaczego Wieteska gra? odpowiedz

Atmosferović - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Model: od co najmniej 2 sezonow męczy mnie to zagadnienie odpowiedz

El kapitano - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Atmosferović: tylko 2? On odkad wrócił z Górnika to zawsze coś odwalal odpowiedz

El kapitano - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wieteska gra anonimowy mecz jakby się bał kontuzji albo że coś sp.ierd.oli. odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Sukcesy rodzą się w bólach. odpowiedz

Atmosferović - 1 godzinę temu, *.plus.pl Z taką grą na Cracovii będzie do tyłu za tydzien. odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.net.pl @Atmosferović: bystrzacha jesteś odpowiedz

Mr. - 1 godzinę temu, *.virginm.net Druga połowa to kryminał.Wszołek każda pilka to strata.Rose pomyłka.Brakuje tylko samobója.Graja jakby chcieli bardzo zremisować odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Mr.: Meczenie buły straszne. Ale paradoksalnie (na razie) wynik lepszy :) odpowiedz

Kibic z what's up'a - 1 godzinę temu, *.plus.pl Josue to czasami tak biega jak by w oldbojach grał. odpowiedz

Atmosferović - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ten Łakomy to się ładnie pokazał dzis odpowiedz

Realista - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ale czasów człowiek dożył bronimy się prawie całą 2 połowę w meczu z Zagłębiem Lubin. Dajcie spokoj. odpowiedz

Miś na miarę naszych czasów - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Realista: prezes nam zafundował jak Bareja misia a on Legię na miarę naszych czasow odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Niestety męczarnia.Nie ma radości z gry tylko heroiczna i dramatyczna walka o 1-bramkowe zwycięstwo.Stać Legię na więcej odpowiedz

Wieczny fan Zielińskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Byniu: mówisz? odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kolejne porywające spotkanie przy Łazienkowskiej,ciekawe czy są jeszcze karnety:) odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl @wtf: chodzenie od roku na Ł3 to masochizm psychiczny - to się leczy długoterminową psychoterapią. odpowiedz

Figo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gra do tyłu i w poprzek nie rozumiem za bardzo tej gry odpowiedz

Wykończ Buka - 1 godzinę temu, *.net.pl widać, że za chwilę zagłębie strzeli, a za remis teraz dają powyżej 6 sciu. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Mimo tak wielkiego łba i tak nie trafił w piłkę. odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 2 godziny temu, *.plus.pl Typowa niemiecka piłka tylko bez gen pressingu odpowiedz

Kula daje fulla - 2 godziny temu, *.151.248 Jeszcze kilka meczów Rosołka i zatęsknimy za Kulenowiczem. odpowiedz

(L)eming - 2 godziny temu, *.infoo.net Wszołek wkłada głowę tam gdzie inny bał by się włożyć nogę. odpowiedz

MonsteR Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Robić zmianę bo zaraz będzie czerwona Joel Abu Hanna za Lindsay Rose ! odpowiedz

Atmosferović - 2 godziny temu, *.plus.pl @MonsteR Miłkowice: nie wiem który gorszy przecież to tylko strata zmiany by byla odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 2 godziny temu, *.com.pl ech... jak zwykle kopanina, do gola jakoś to jeszcze wyglądało potem piach jak zwykle, jak na razie rosołek i ten rose on ma chyba najgorsi na boisku ,ale żeby tak nie jęczeć to zagłębie tylko raz nam zagroziło i ładnie ich taktycznie zneutralizowaliśmy ale to juz pewnie bardziej zasługa trenera i taktyki ,jak wyjdziemy w drugiej połowie tak jak na początku pierwszej to o wynik jestem spokojny odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.chello.pl Mnie chyba nigdy nie przekona do siebie ten Rose....człowiek elektryk odpowiedz

Korek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Sobo(L)ew: Twój wpis zaczepny, to klasyczne pudło. Tak to jest gdy się nie ma nic ciekawego do przekazania. Klikać byle klikać. Żałosne... odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 2 godziny temu, *.com.pl @Korek: żałosne to jest zmienianie nicka jak do ciebie ktoś pisze ,jak odpisujesz to odpisuj pod swoim Wolfik odpowiedz

6 na 9 - 2 godziny temu, *.chello.pl Rosołek to jest dobry, ale na kaca a nie napastnika odpowiedz

Literat - 2 godziny temu, *.net.pl Lepsza z biedry jest butelka

niż bilecik dla pudelka.

Bo po butli jest wesoło,

a meczu smutno w koło. odpowiedz

kalosz - 3 godziny temu, *.mm.pl przepisy sie zmienily? przeciez wieteska wylapal czerwona kartke w kielcach i dzis gra? czy znow ktos czegos nie dopilnował? odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.datapacket.com @kalosz: Jak takie miernoty intelektualne jak ty moga tutaj komentowac? Czerwona powiadasz? A nie przypadkiem 2 zolte? Chyba jestes zwykla pyra i prowokator. Wypad na k6. odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Sobo(L)ew:

Ty palancie - zadał normalne pytanie - mnie też dziwi że Wieteska gra - do tej pory za czerwoną była kara absencja meczowa. i nie miało znaczenia to czy to była druga żółta czy od razu czerwona...kmiocie. odpowiedz

Pijak - 2 godziny temu, *.kabel-deutschland.de @gazza: sam jesteś kmiot i jełop do tego, zawsze tak było że dwie żółte to nie jest kara absencji, chyba że któraś z tych żołtek byłaby 4 ,8 itd. BEZPOŚREDNIA czerwona to z automatu absencja. Boże jakim trzeba być głąbem żeby takich PODSTAW GRY W PIŁKĘ nie ogarniać. Pzdr odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.com.pl Ślisz ebany 2 minuty 2 straty. odpowiedz

Fan - 2 godziny temu, *.plus.pl @Hiszpan: Slisz !!! Nauczcie się odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Fan: Jak on zacznie wreszcie grać to i zaczną pisać jego nazwisko poprawnie odpowiedz

Babolu jedz już do tej Francji - 3 godziny temu, *.151.177 Babolarz w pierwszym składzie, także minimum dwójka w sieci pewniaczek. odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.datapacket.com To ze wychodzi Pich nie dziwi, bo jest on jeden z najlepszych w siatkonoge. Trener to docenia. To samo robil Vuko. Dla mnie Vuko to swietny strateg i taktyk i pewnie wybralby podobny sklad.

Swietnie pokazal twarda reke stawiajac na Kulenovica i odstawiajac Carlitosa. Carlitos to byl ogor, kto tego nie widzial ten sie zwyczajnie nie zna.

Kosta to ta sama glina co Vukovic. Dzisiaj wygramy 4-0 i swietna przyszlosc przed nami.

Mam siostre, ma ktos moze namiar do Picha? odpowiedz

Zawieja - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ślisz no nie. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Mój skład na ten meczy.

Tobiasz

Jędrzejczyk ... Rose ... Wieteska ... Mladenović

Charatin .... Josue

Wszołek .... Kapustka ... Kastrati

Muci



odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.weserve.nl Nie sądziłem że doczekam.czasow takich że w Legii nie będzie napastnika odpowiedz

ZenekL3 - 4 godziny temu, *.chello.pl @Cyniek : Kiedyś był tylko Dwajliszwili - to też nie było odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Cyniek : niedawno Legia była bez trenera odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl @Arek: szkoda że nie bez prezesa :) odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.weserve.nl @Wieczny fan Mioduskiego : miałem to napisać teraz jadą po Vuko a ja myślę że jeszcze co niektórzy za nim zapłaczą odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : niedługo będzie bez piłkarzy jak każdy co dostaje kapitana zaraz odchodzi. odpowiedz

Atmosferović - 2 godziny temu, *.plus.pl @Cyniek :niebawem nie będzie kapitana bo u nas odwrotnie kapitan schodzi pierwszy kto by nie był. odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl @Cyniek : teoretycznie napastnik jest odpowiedz

Antyczesio - 2 godziny temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : no szkoda szkoda :) odpowiedz

