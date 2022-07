Konferencja pomeczowa

Runjaić: Najważniejsze jest zwycięstwo

Sobota, 23 lipca 2022 r. 22:52 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Jestem zadowolony, bo to pierwszy mecz u nas w tym sezonie i zdołaliśmy go wybrać. Co nie zmienia faktu, że to był trudny mecz dla nas. Jednak koncentruje się na pozytywach - zagraliśmy na zero z tyłu, a także była świetna atmosfera, za co serdecznie dziękuję. Wykonaliśmy mały krok do przodu i to jest najważniejsze.







Ciężko mi coś powiedzieć więcej na temat Mateusza Wieteski. Jutro wyjeżdża na testy zdrowotne, bo to jest standardowa procedura. Jednak to nie jest najważniejsza kwestia na dziś. Mamy wyzwania w postaci znalezienia nowego napastnika, a teraz dochodzi temat szukania środkowego obrońcy o odpowiedniej jakości. Koncentrujemy się nad tym i mamy świadomość sytuacji. Chcemy pracować nad rozwojem zespołu.



Mankamenty? Potrafimy prezentować się lepiej piłkarsko, ale potrzebujemy do tego czasu. Nie chcę teraz robić głębokiej analizy. Pierwsza połowa była lepsza, choć nie ustrzegliśmy się prostych błędów. W drugiej połowie zagraliśmy słabiej, choć nadal była pasja, energia i duch gry. Inna sprawa, że Zagłębie też jest dobrym zespołem. Niemniej najważniejsze jest zwycięstwo, bo pozwala to budować pewność siebie. Można trochę się tłumaczyć meczem z Celtkiem i ewentualnym zmęczeniem... Jednak podkreślam raz jeszcze - najważniejsze, że wygraliśmy.



Co do rzutu karnego, to Josue jest wyznaczony, ale nie było go na boisku w momencie wykonywania jedenastki. W tej sytuacji to drużyna zadecydowała, kto powinien wykonać rzut karny. Zresztą widać było, że "Mladen" i Wszołek rozmawiali ze sobą o tym. To nie jest tak, że mamy wszystkich wypisanych na liście "na sztywno". W tygodniu rozważamy różne scenariusze, ale na boisku bywa zupełnie inaczej. Cieszę się, że Paweł zdobył bramkę. Czekałem na niego, być może za długo. Bez wątpienia jest ważnym graczem dla nas i pewnie jeszcze strzeli sporo goli, nie tylko z rzutu karnego.