Stokowiec: Zagraliśmy za miękko, tutaj muszą wióry lecieć

Sobota, 23 lipca 2022 r. 22:27 Fumen, źródło: Legionisci.com

Piotr Stokowiec (trener Zagłębia): Przyjechaliśmy z konkretnym i odważnym planem. Chcieliśmy grać w piłkę, grać odważnie, a nie murować i wybijać piłki. W pierwszej połowie zabrakło polotu, agresywności w środku pola. Owszem, wychodziliśmy z kontrą, ale zabrakło dokładnego podania. Bywało, że byliśmy zbyt miękcy w środkowej strefie. Tu muszą wióry lecieć. Natomiast w przekroju całego spotkania, było kilka dobrych akcji, jak Martina Dolezala czy Filipa Starzyńskiego.



Momentami zdominowaliśmy Legię, co nie jest łatwą sztuką na Łazienkowskiej 3. Chcieliśmy gonić wynik, przynajmniej wyrównać i takie mieliśmy nastawienie, jednak zabrakło skuteczności i umiejętności. Były bardzo dobre fragmenty, ale z tej lekcji wyciągniemy naukę. To pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.



Dziś zagrało czterech młodzieżowców, a wynika to z faktu, że budujemy nowe Zagłębie. Ostatnio odeszło od nas szesnastu graczy, a teraz wkomponujemy nowych i to jest proces, który trwa. Chcę wygrywać i na pewno była to dla nas lekcja. To lekcja także dla młodych, od których wymagam tego samego, co od starszych. Postawiłem też na nowych zawodników z Gruzji. Owszem, dołączyli do nas niedawno, ale na pewno mnie nie zawiedli.



Zagraliśmy za miękko, tutaj muszą wióry lecieć. Kibice przychodzą zobaczyć emocje, a nie "macanie się" i gwizdek arbitra. Gra musi być agresywna, zdecydowana. Kartki i faule są w to wpisane. Nie zgadzam się na taką miękką grę. Drużyna musi mieć charakter, tym bardziej przeciwko Legii, kiedy musisz więcej biegać, być bardziej agresywnym. Potem wyjeżdżamy na europejskie boiska i się dziwimy. Tam sędziowie tak bardzo nie przerywają gry. Myślę, że sędzia spokojnie mógł puszczać grę. Jak kości nie widać, to trzeba grać. Żeby było jasne – tu nie ma brutalności. Taką bezpośrednią grę zaprezentowaliśmy po przerwie. Legia też nie pękała. Było to ciekawe, a gra toczyła się szybciej.