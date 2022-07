Dublet Wszołka dał zwycięstwo

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Bartłomiej Lekki

Techniczny: Marcin Szczerbowicz



ZenekL3 - 8 minut temu, *.chello.pl Wszystkim, którym się nie podobał Pekhart, życzę, żeby się nie udławili w najbliższych miesiącach Rosołkiem. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 17 minut temu, *.play-internet.pl Nr.39 zjazd do zajezdni na stałe odpowiedz

Przemek - 23 minuty temu, *.waw.pl I jeszcze dwa tematy-po pierwsze to jak my "budujemy" akcję od tyłu to naprawdę słabiutko to wygląda. Wyobraźcie sobie jak będziemy tak grali z zespołem , który stosuje prawdziwy i agresywny pressing np. z Rakowem- przecież to będzie rzeźnia. Drugi temat to ustawienie 4-1-4-1 na ten moment nie wygląda to rewelacyjnie a w formacji ataku wręcz żałośnie. I to i tak trzeba wziąć pod uwagę , że graliśmy narazie z cieniutkim niedawnym pieszoligowcem i z zespołem , który rzutem na taśmę przed tą pierwszą ligą się uratował. Bardzo, bardzo dużo pracy przed nami... odpowiedz

xxx - 17 minut temu, *.orange.pl @Przemek: jaka rzeźnie, k**** to tylko polska liga. Napoli nam nie zrobiło rzeźni, jak się potykaliśmy o własne nogi, a zrobi nam Raków. Dajcie spokój i przestańcie się bać jakbyśmy grali z Realem. odpowiedz

Tak - 24 minuty temu, *.orange.pl Wszyscy narzekają na styl, ale tak po prawdzie, to kiedy my graliśmy dobrze w lidze na początku sezonu? Chyba ostatni raz za Berga. Mnie osobiście po ubiegłym sezonie interesuję jedynie ilość punktów. Kto, jak i przy jakich męczarniach je zdobędzie, czy będzie to Ślisz, Pich, czy Sokołowski mam gdzieś. Ma być na koniec +70 i tyle. Całą resztę mam gdzieś. Ładnie grającą Legię to ja ostatni raz widziałem za Vuko jeszcze przed Covidem, wcześniej za Magiery pod koniec jesieni, wcześniej za Berga, a wcześniej....to ch*** wie kiedy, a MP trochę w ,,miedzyczasie" pomiędzy ,,ładną" grą pozdobywaliśmy. Dla mnie bilans bramkowy a'la Milan 93/94 też będzie git, jak będziemy na I-wszym miejscu. odpowiedz

Pawełek - 30 minut temu, *.play-internet.pl Tobiasz wyrasta na bramkarza nr 1. Ślisz do odstrzału. odpowiedz

ZenekL3 - 6 minut temu, *.chello.pl @Pawełek : Tobiasz musi poprawić wybicia piłki, to wybicie na róg w drugiej połowie to była jakaś parodia. Ale rzeczywiście powinien grać i nabierać doświadczenia. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 46 minut temu, *.play-internet.pl Slisz, Rosołek , Sokołowski i emeryt Pich w pierwszej druzynie to sabotaz... Nastepny trener sterowany z fotela prezesa... bedzie z uporem maniaka wystawial paralityka Slisza... (Zeby sie te wtopione 1,4 mln eurosów zwrócilo) . Baku i Muci w 5 minut zrobili więcej dla zwycięstwa L niż ww. trójka przez cały mecz. Dziś zaczelismy mecz w 8 , skończylismy w 10. Od poczatku na Dm Charatin bądż Celhaka. Kiedy napastnik... Gramy gorszy piach niż w zeszłym sezonie, a myślałem, ze się nie da... Zieliński gamoniu bierz się do roboty odpowiedz

Pobudka - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl @Trener Bramkarzy: Legia 2 - Zagłębie 0 odpowiedz

Trener Bramkarzy - 31 minut temu, *.play-internet.pl @Pobudka: Przy takiej grze z tymi zawodnikami, Medaliki i kartoflaki nas zjedzą... odpowiedz

jarek - 17 minut temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: żematkacięzchujaniezlizala... odpowiedz

Legia Mistrz - 13 minut temu, *.net.pl @Trener Bramkarzy: nie popłacz się. odpowiedz

Ewelina - 47 minut temu, *.vectranet.pl Poza wynikiem, mecz bardzo słaby. Koszmarna ilość strat. Lepsza ekipa by powiozła nas dziś okrutnie. Pich to nieporozumienie, Baku podobnie. odpowiedz

Kibic - 13 minut temu, *.net.pl @Ewelina: tak tak. Spoko. odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 48 minut temu, *.211.102 Ponawiam pytanie po ile browar w sportbarze? odpowiedz

AB - 56 minut temu, *.chello.pl W pierwszej połowie było kulka ciekawych momentów ale to zdecydowanie za mało… na szczęście Zagłębie było bardzo słabe.

Jak to możliwe ze Slisz gra w pierwszym składzie. Ten koleś traci prawie każda piłkę. To samo Rose!

Na plus Mladen i Wszołek odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.waw.pl 3 pkt Wszołek , Mladen , Muci i parada Tobiasza dzięki której szambo nie wybiło już po 2 kolejce. O reszcie chciałbym jak najszybciej zapomnieć. Nie wiem gdzie nasz trener ma oczy- beznadziejni Rosołek i Josue snują się prawie cały mecz po boisku a on nie reaguje. Z całym szacunkiem dla Rosołka , ale gramy już 2 mecz bez napastnika- Jacek Zieliński niech się wreszcie weźmie w tym zakresie do roboty bo my jesteśmy Legia Warszawa a nie jakaś popierdułka. Wszystko boli od patrzenia na tą mizerię , dobrze że byłem po grillu u znajomych bo nie wiem czy bym calkiem na trzeźwo dał radę to oglądać. Jak dla mnie radość z 3 pkt zmącił styl oraz trzymanie z uporem maniaka przez trenera na siłę na boisku bardzo słabo grających zawodników. odpowiedz

Gie - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tego czarnoskórego z Mauritiusu(a) to nawet na "1" nie da się ocenić.

Tobiasz kot! odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Ja bardzo lubie i szanuje Mioduskiego. To bardzo inteligentny i obeznany biznesmen. Ale ma on sporo nieszczescia. Za Vuko byla swietna gra, super wyniki i efektowne zwyciestwa. Teraz, mimo 4 punktow, na boisku tragedia, na trybunach pikniki, a na forum onuce.

Rownia pochyla. Zjazd na psy, albo nawet suki. odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 1 godzinę temu, *.151.248 Po ile browary w sportbarze? Taniej niż w Źródełku? odpowiedz

Misio - 1 godzinę temu, *.orange.pl Najwazniejsze są 3 pkt i 0 z tyłu.

Brawo dla Wszołka, bardzo dobrze ze Legia go wykupiła, Wieteska na swoim poziomie ligi okręgowej i nawet żółta kartka na pożegnanie.

Mimo wszystko, aby odzyskać Mistrzostwo potrzeba zdecydowanie lepszej i skutecznej gry. odpowiedz

Brawo - 1 godzinę temu, *.aster.pl Cenne 3 punkty! Ważne żeby teraz punktować jak najwiecej aby na koniec nie martwić się o utrzymanie w tabeli ???????????????????????? odpowiedz

X - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Brawo: jakie utrzymanie w tabeli, tu o MP trzeba walczyć odpowiedz

Haah - 35 minut temu, *.aster.pl @X: pomarzyć Zawsze można , nie z tym prezesem,nie z tym składem ,środek tabeli to jest max odpowiedz

Dexter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ale się przyjemnie oglądało poukładana Legie z dobrą wymianą piłek oby tak dalej !!!!! (L) odpowiedz

Przemek - 57 minut temu, *.waw.pl @Dexter: Jak ten komentarz to nie żart to gratuluję dobrego samopoczucia. Z taką grą to szereg agrowpierd... przed nami. Dziś Tobiasz podał jeszcze nam tlen ale jeżeli nie zagramy o niebo lepiej w Krakowie to już tam dostaniemy zimny prysznic. odpowiedz

pnd - 1 godzinę temu, *.waw.pl Pudel jak sie karnym podjarał xD odpowiedz

