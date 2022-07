Rosołek: Gdybym strzelił, druga połowa byłaby spokojniejsza

Sobota, 23 lipca 2022 r. 23:47 Bartosz Kuciński, źródło: Legionisci.com

- Było widać, że w pierwszej połowie znacznie dominowaliśmy. Mogłem wykorzystać swoje sytuacje i byśmy mieli wynik 2-0. Nie będę mówił, że wtedy zamknąłby się ten mecz, ale na pewno mielibyśmy w tej drugiej połowie jeszcze więcej spokoju. W drugiej części gry Zagłębię wyszło na nas znacznie wyżej i agresywniej. Mieliśmy wtedy z tym pewne problemy, ale wygraliśmy i udało się w końcówce strzelić i skończyć ten mecz - powiedział po meczu Maciej Rosołek.



- Na dziewiątce czuję się najlepiej, ale nigdy nie ukrywałem, że jeśli trener mnie potrzebuję gdzieś indziej, to zagram właśnie tam. Nie jestem klasyczną dziewiątką, dla przykładu podam tutaj mojego niedawnego kolegę Tomasa Pekharta. Nie wyglądam jak Thomas i nie jestem taką dziewiątką, ale potrafię odnaleźć się na innej pozycji, jednak najlepiej czuję się jako napastnik.



- Jeśli spojrzymy na historię, to kiedy zdobywaliśmy mistrzostwo, na Łazienkowskiej 3 wygrywaliśmy większość spotkań. Wiemy, że na wyjazdach też trzeba dokładać zwycięstwa, ale taka jest ta ekstraklasa, że wyjazdy zazwyczaj są znacznie trudniejsze. Widzieliśmy to w Kielcach. Dzisiaj z dobrze grającym Zagłębiem pierwsza połowa była dobra w naszym wykonaniu. Mogliśmy lepiej zagrać, ale mieliśmy wszystko pod kontrolą. Druga była trochę słabsza, więc wiemy, co mamy do poprawy.