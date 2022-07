Oficjalnie

Mateusz Wieteska odchodzi z Legii Warszawa

Poniedziałek, 25 lipca 2022 r. 18:11 źródło: Legia Warszawa

Mateusz Wieteska odchodzi z Legii Warszawa do występującego we francuskiej Ligue 1 Clermont-Foot. Kluby uzgodniły warunki transferu definitywnego, realizacja transferu uzależniona jest od spełnienia w najbliższych dniach standardowych warunków formalnych związanych z procedurą międzynarodowej zmiany przynależności klubowej zawodnika.







Wieteska był w obecnym sezonie kapitanem Legii. Trzykrotnie zdobył ze stołecznym zespołem mistrzostwo Polski. W pierwszej drużynie zadebiutował 9 lipca 2014 roku w meczu o Superpuchar Polski z Zawiszą Bydgoszcz w wieku 17 lat. W czerwcu br. zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu Ligi Narodów z Belgią. Wieteska do Akademii Legii trafił w 2010 roku z Pogoni Grodzisk Mazowiecki, w wieku 13 lat. Wraz z zespołem wygrał Centralną Ligę Juniorów w 2014 i 2015 roku.



- Od 17 roku życia dzielę szatnię z pierwszym zespołem, udało mi się zadebiutować i rozegrać ponad 100 meczów z eLką na piersi. Legia przez te wszystkie lata ukształtowała mnie jako zawodnika, a także jako człowieka. Bez pomocy tych wszystkich ludzi, którzy opiekowali się mną, także w internecie, jestem wdzięczny za to, że w dobrych i trudnych chwilach wspieraliście nas i mnie. Dziękuję wam za to. Nie żegnam się z Wami na zawsze, tylko mówię do zobaczenia, bo Legia zawsze będzie w moim sercu - powiedział "Wietes".





Dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze!



Statystyki w Legii Warszawa

Ekstraklasa - 109 meczów, 6 bramek

Puchar Polski - 14, 1

Superpuchar Polski - 4, 0

Europejskie puchary - 28, 1



Suma - 155 meczów, 8 bramek