Oceny legionistów za mecz z Zagłębiem

Poniedziałek, 25 lipca 2022 r. 12:31 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z Zagłębiem przyznaliście Pawłowi Wszołkowi. Występ strzelca dwóch bramek oceniliście na 5,0 w skali 1-6. Niewiele niższą notę uzyskał Kacper Tobiasz. Najniższa ocena trafiła do Macieja Rosołka - 2,6. W sumie oceniało 889 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,6.







Wszołek 5,0

Tobiasz 4,8

Mladenović 4,1

Jędrzejczyk 3,8

Kapustka 3,8

Josue 3,7

Muci 3,7

Wieteska 3,6

Slisz 3,3

Rose 3,1

Baku 3,1

Charatin 3,0

Sokołowski 2,9

Pich 2,8

Rosołek 2,6